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Кредитные карты с большим лимитом в банке «ФК Открытие»

Банк: Банк «ФК Открытие»
5 кредитных карт
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Classic
 от 19,9% до 500 000 до 55 990 нет
457 заявок
от 19,9% до 500 000 до 55 0 есть
277 заявок
Mastercard Black Edition
 от 17,9% до 1 000 000 до 55 5 990 нет
114 заявок
Mastercard World
 от 19,9% до 500 000 до 55 990 нет
29 заявок
Visa Signature
 от 17,9% до 1 000 000 до 55 5 990 нет
25 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Кредитные карты с большим лимитом в банке «ФК Открытие» в городах:

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Пошаговая инструкция по получению заемных средств

При возникновении финансовых трудностей не нужно паниковать — лучше заняться поиском решения. Его предоставит портал banki.ru, который позволяет сравнивать кредитные карты с большим лимитом в банке «ФК Открытие», выбирая подходящие предложения. Здесь можно подать заявку на финансирование — для этого достаточно выполнить следующие шаги.

1. Подбор

Достаточно потратить несколько секунд, чтобы установить сортировку и увидеть лучшие программы сотрудничества. Сравнив их, вы можете перейти на страницу конкретной услуги, чтобы получить следующую информацию:

  • величину процентной ставки и поводы для ее повышения;
  • объем средств на счету;
  • стоимость выпуска и обслуживания банковского продукта;
  • размер комиссии за снятие наличных, проверку остатка, онлайн-переводы и другие операции;
  • ограничения по транзакциям в день и месяц;
  • продолжительность льготного периода;
  • требования относительно возраста заемщика, трудового стажа и способа подтверждения дохода.

    • Мы также публикуем сведения о ведущих игроках российского финансового рынка. Нашим посетителям доступны даты основания компаний, адреса и телефоны отделений, особенности бизнеса, актуальные новости, экспертные оценки и отзывы потребителей.

    2. Заполнение заявки

    Системы скоринга, получившие широкое распространение в последние годы, позволили отказаться от утомительных бюрократических процедур. Клиенту нужно потратить всего несколько минут, чтобы ввести паспортные данные, номер телефона и размер дохода. Обработка информации продолжается примерно 15–30 минут. Автоматика учитывает только подтвержденные факты, поэтому отказы выдаются только при чрезмерно малом рейтинге или при подозрении на мошенничество.

    3. Настройка

    Получив доступ к «личному кабинету», можно подключать дополнительные услуги — например, зарплатный проект, дебетовый счет или мультивалютный депозит. Клиенту доступны и другие сервисы — пополнение мобильного телефона, автоматический платеж и ограничение расходов для защиты от мошенничества.

    4. Завершение

    После прохождения всех формальностей остается только получить пластиковую карточку на руки. Для этого следует созвониться с менеджером компании, выбрав оптимальное время для подписания договора в офисе или заказав услугу курьерской доставки. Платежное средство будет активировано после совершения покупки на любую сумму.