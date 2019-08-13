Пошаговая инструкция по получению заемных средств

При возникновении финансовых трудностей не нужно паниковать — лучше заняться поиском решения. Его предоставит портал banki.ru, который позволяет сравнивать кредитные карты с большим лимитом в банке «ФК Открытие», выбирая подходящие предложения. Здесь можно подать заявку на финансирование — для этого достаточно выполнить следующие шаги.

1. Подбор

Достаточно потратить несколько секунд, чтобы установить сортировку и увидеть лучшие программы сотрудничества. Сравнив их, вы можете перейти на страницу конкретной услуги, чтобы получить следующую информацию:

величину процентной ставки и поводы для ее повышения;

объем средств на счету;

стоимость выпуска и обслуживания банковского продукта;

размер комиссии за снятие наличных, проверку остатка, онлайн-переводы и другие операции;

ограничения по транзакциям в день и месяц;

продолжительность льготного периода;

требования относительно возраста заемщика, трудового стажа и способа подтверждения дохода.

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2. Заполнение заявки

Системы скоринга, получившие широкое распространение в последние годы, позволили отказаться от утомительных бюрократических процедур. Клиенту нужно потратить всего несколько минут, чтобы ввести паспортные данные, номер телефона и размер дохода. Обработка информации продолжается примерно 15–30 минут. Автоматика учитывает только подтвержденные факты, поэтому отказы выдаются только при чрезмерно малом рейтинге или при подозрении на мошенничество.

3. Настройка

Получив доступ к «личному кабинету», можно подключать дополнительные услуги — например, зарплатный проект, дебетовый счет или мультивалютный депозит. Клиенту доступны и другие сервисы — пополнение мобильного телефона, автоматический платеж и ограничение расходов для защиты от мошенничества.

4. Завершение

После прохождения всех формальностей остается только получить пластиковую карточку на руки. Для этого следует созвониться с менеджером компании, выбрав оптимальное время для подписания договора в офисе или заказав услугу курьерской доставки. Платежное средство будет активировано после совершения покупки на любую сумму.