|Название, тип карты *
|
Процентная
ставка
|
Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
|
Visa Classic
|от 19,9%
|до 500 000
|до 55
|990
|нет
|
457 заявок
|
Visa Gold
Mastercard World
|от 19,9%
|до 500 000
|до 55
|0
|есть
|
277 заявок
|
Mastercard Black Edition
|от 17,9%
|до 1 000 000
|до 55
|5 990
|нет
|
114 заявок
|
Mastercard World
|от 19,9%
|до 500 000
|до 55
|990
|нет
|
29 заявок
|
Visa Signature
|от 17,9%
|до 1 000 000
|до 55
|5 990
|нет
|
25 заявок
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Пошаговая инструкция по получению заемных средств
При возникновении финансовых трудностей не нужно паниковать — лучше заняться поиском решения. Его предоставит портал banki.ru, который позволяет сравнивать кредитные карты с большим лимитом в банке «ФК Открытие», выбирая подходящие предложения. Здесь можно подать заявку на финансирование — для этого достаточно выполнить следующие шаги.
1. Подбор
Достаточно потратить несколько секунд, чтобы установить сортировку и увидеть лучшие программы сотрудничества. Сравнив их, вы можете перейти на страницу конкретной услуги, чтобы получить следующую информацию:
Мы также публикуем сведения о ведущих игроках российского финансового рынка. Нашим посетителям доступны даты основания компаний, адреса и телефоны отделений, особенности бизнеса, актуальные новости, экспертные оценки и отзывы потребителей.
2. Заполнение заявки
Системы скоринга, получившие широкое распространение в последние годы, позволили отказаться от утомительных бюрократических процедур. Клиенту нужно потратить всего несколько минут, чтобы ввести паспортные данные, номер телефона и размер дохода. Обработка информации продолжается примерно 15–30 минут. Автоматика учитывает только подтвержденные факты, поэтому отказы выдаются только при чрезмерно малом рейтинге или при подозрении на мошенничество.
3. Настройка
Получив доступ к «личному кабинету», можно подключать дополнительные услуги — например, зарплатный проект, дебетовый счет или мультивалютный депозит. Клиенту доступны и другие сервисы — пополнение мобильного телефона, автоматический платеж и ограничение расходов для защиты от мошенничества.
4. Завершение
После прохождения всех формальностей остается только получить пластиковую карточку на руки. Для этого следует созвониться с менеджером компании, выбрав оптимальное время для подписания договора в офисе или заказав услугу курьерской доставки. Платежное средство будет активировано после совершения покупки на любую сумму.