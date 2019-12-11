Кредитные карты с большим лимитом в Московском Кредитном Банке

|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
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Visa Classic
Mastercard World
|от 18%
|до 20 000
|до 123
|0 - 10
|нет
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91 заявка
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Все предложения, отображенные на данной странице, являются лучшими или выгодными исключительно по мнению экспертов Банки.ру.
Быстрое, удобное и выгодное финансирование
Хотите сделать крупную покупку и ищете, где взять деньги в долг? Отличным решением проблемы станет кредитная карта с большим лимитом в Московском Кредитном Банке. Она позволяет получить немалую сумму без целевых ограничений. Клиент может тратить заемные средства на оплату товаров и услуг, погашение штрафов и переводы. В некоторых программах предусмотрено и снятие наличных.
Основные параметры
1. Величина процентной ставки. Чем выше это значение, тем больше денег придется возвращать при погашении задолженности. Существуют специальные программы рассрочки, где переплата отсутствует. Однако в них есть дополнительные ограничения, заставляющие делать покупки в определенных местах.
2. Продолжительность льготного периода. В течение этого времени заемщик освобождается от уплаты процентов, что делает мелкие траты действительно выгодными.
3. Стоимость обслуживания банковского продукта. Она зависит от типа программы. В премиальных версиях расходы достигают 7–10 тысяч рублей в год. Однако взамен клиент получает множество преимуществ, включая консьерж-сервис, круглосуточные консультации и обслуживание без очереди.
Как найти выгодное предложение?
Портал banki.ru помогает выбирать лучшие финансовые программы. Для этого достаточно сделать всего пару кликов мышкой, установив сортировку по ключевым признакам. Речь идет не только об описанных выше параметрах, но и о дополнительных условиях — наличии кешбэка и бонусов, возможности использования пластиковой карточки за рубежом и услуге доставки.
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