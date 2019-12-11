Кредитные карты с большим лимитом в Московском Кредитном Банке

Банк: Московский Кредитный Банк
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Classic
Mastercard World
 от 18% до 20 000 до 123 0 - 10 нет
91 заявка

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Все предложения, отображенные на данной странице, являются лучшими или выгодными исключительно по мнению экспертов Банки.ру.

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Московский Кредитный Банк
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Отзывы

Неравнодушные сотрудники
Оценка: 5 Проверяется
Обратилась в отделение на Леваневского в Краснодаре для оформления кредитной карты, прождав в очереди минут 20 попала к менеджеру Кристине, очень грамотная и компетентная девушка... Весь отзыв
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Быстрое, удобное и выгодное финансирование

Хотите сделать крупную покупку и ищете, где взять деньги в долг? Отличным решением проблемы станет кредитная карта с большим лимитом в Московском Кредитном Банке. Она позволяет получить немалую сумму без целевых ограничений. Клиент может тратить заемные средства на оплату товаров и услуг, погашение штрафов и переводы. В некоторых программах предусмотрено и снятие наличных.

Основные параметры

1. Величина процентной ставки. Чем выше это значение, тем больше денег придется возвращать при погашении задолженности. Существуют специальные программы рассрочки, где переплата отсутствует. Однако в них есть дополнительные ограничения, заставляющие делать покупки в определенных местах.

2. Продолжительность льготного периода. В течение этого времени заемщик освобождается от уплаты процентов, что делает мелкие траты действительно выгодными.

3. Стоимость обслуживания банковского продукта. Она зависит от типа программы. В премиальных версиях расходы достигают 7–10 тысяч рублей в год. Однако взамен клиент получает множество преимуществ, включая консьерж-сервис, круглосуточные консультации и обслуживание без очереди.

Как найти выгодное предложение?

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