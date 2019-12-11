Кредитные карты с большим лимитом в Московском Кредитном Банке

Быстрое, удобное и выгодное финансирование

Хотите сделать крупную покупку и ищете, где взять деньги в долг? Отличным решением проблемы станет кредитная карта с большим лимитом в Московском Кредитном Банке. Она позволяет получить немалую сумму без целевых ограничений. Клиент может тратить заемные средства на оплату товаров и услуг, погашение штрафов и переводы. В некоторых программах предусмотрено и снятие наличных.

Основные параметры

1. Величина процентной ставки. Чем выше это значение, тем больше денег придется возвращать при погашении задолженности. Существуют специальные программы рассрочки, где переплата отсутствует. Однако в них есть дополнительные ограничения, заставляющие делать покупки в определенных местах.

2. Продолжительность льготного периода. В течение этого времени заемщик освобождается от уплаты процентов, что делает мелкие траты действительно выгодными.

3. Стоимость обслуживания банковского продукта. Она зависит от типа программы. В премиальных версиях расходы достигают 7–10 тысяч рублей в год. Однако взамен клиент получает множество преимуществ, включая консьерж-сервис, круглосуточные консультации и обслуживание без очереди.

Как найти выгодное предложение?

Портал banki.ru помогает выбирать лучшие финансовые программы. Для этого достаточно сделать всего пару кликов мышкой, установив сортировку по ключевым признакам. Речь идет не только об описанных выше параметрах, но и о дополнительных условиях — наличии кешбэка и бонусов, возможности использования пластиковой карточки за рубежом и услуге доставки.

Дополнительными преимуществами сайта следует назвать:

наличие подробной информации о каждом предложении — способов защиты от мошенничества, требований к заемщику, размеров комиссий при совершении разных транзакций, ограничений и прочих;

возможность получения бесплатных консультаций онлайн, публикация аналитических, информационных и обучающих материалов;

предоставление доступа к эксклюзивным программам российских банков, наличие прямых ссылок на страницы онлайн-заявок и рекомендаций по заполнению электронных форм;

постоянное обновление сведений об известных финучреждениях — количества отделений, территориального охвата, особенностей ведения бизнеса;

публикация рейтингов по финансовой устойчивости, размеру активов, качеству обслуживания и другим показателям.