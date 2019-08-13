Кредитные карты с большим лимитом в Росбанке

Быстрое оформление — выгодные условия и никаких проблем

Куда обратиться за денежной помощью? Может, одолжить нужную сумму у друзей? Подать заявку в микрофинансовую организацию? Лучшим вариантом будет оформление кредитной карты с большим лимитом в Росбанке. С ней можно делать крупные покупки, оплачивать счета за образование и медицинские услуги, погашать штрафы и делать мгновенные переводы. Фактически заемщик получает удобный платежный инструмент, предоставляющий полную свободу действий!

Важнейшие параметры

При выборе подходящей программы финансирования нужно учитывать не только величину предложенной суммы. Расходы клиента состоят из трех частей:

процентных платежей;

стоимости выпуска и обслуживания банковского продукта;

платы за дополнительные услуги, штрафов и пени.

Стоит помнить и о наличии льготного периода. Он освобождает заемщика от процентов при погашении задолженности в течение 30–100 дней. Это делает повседневные покупки по-настоящему удобными и выгодными.

Основные требования

При выдаче крупных сумм финансовые компании требуют подтверждения доходов. Для этого могут использоваться разные документы — например, форма 2-НДФЛ или справка от работодателя. Однако на этом список бюрократических процедур заканчивается. Сегодня банкам не нужны договоры поручительства и залоги — для проверки платежеспособности используются другие методики.

При заполнении заявки нужно будет указать паспортные данные и номер мобильного телефона. Информация обрабатывается в течение 15–30 минут. Все законопослушные граждане, достигшие указанного возраста, получают положительное решение. Существенными поводами для отказа могут быть только негативный рейтинг и подозрение на мошенничество.

Быстрый подбор

Для поиска выгодных программ сотрудничества стоит воспользоваться каталогом banki.ru. Его преимуществами следует назвать:

сервис сортировки по ключевым признакам;

прямые ссылки на страницы электронных заявок, рекомендации по их заполнению;

возможность получения дополнительной информации — размера комиссии за снятие наличных, ограничений по операциям и прочего;

предоставление бесплатных онлайн-консультаций;

совместимость с разными устройствами, независимо от размера и разрешения экрана;

наличие информационных, аналитических и обучающих материалов, посвященных финансовым услугам.