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Кредитные карты с большим лимитом в Росбанке

Банк: Росбанк
2 кредитные карты
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Platinum
 от 21,4% до 1 000 000 до 62 0 - 869 до 10%
5 742 заявки
от 21,4% до 1 000 000 до 120 0 - 1 089 нет
3 043 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Кредитные карты с большим лимитом в Росбанке в городах:

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Быстрое оформление — выгодные условия и никаких проблем

Куда обратиться за денежной помощью? Может, одолжить нужную сумму у друзей? Подать заявку в микрофинансовую организацию? Лучшим вариантом будет оформление кредитной карты с большим лимитом в Росбанке. С ней можно делать крупные покупки, оплачивать счета за образование и медицинские услуги, погашать штрафы и делать мгновенные переводы. Фактически заемщик получает удобный платежный инструмент, предоставляющий полную свободу действий!

Важнейшие параметры

При выборе подходящей программы финансирования нужно учитывать не только величину предложенной суммы. Расходы клиента состоят из трех частей:

  • процентных платежей;
  • стоимости выпуска и обслуживания банковского продукта;
  • платы за дополнительные услуги, штрафов и пени.

    • Стоит помнить и о наличии льготного периода. Он освобождает заемщика от процентов при погашении задолженности в течение 30–100 дней. Это делает повседневные покупки по-настоящему удобными и выгодными.

    Основные требования

    При выдаче крупных сумм финансовые компании требуют подтверждения доходов. Для этого могут использоваться разные документы — например, форма 2-НДФЛ или справка от работодателя. Однако на этом список бюрократических процедур заканчивается. Сегодня банкам не нужны договоры поручительства и залоги — для проверки платежеспособности используются другие методики.

    При заполнении заявки нужно будет указать паспортные данные и номер мобильного телефона. Информация обрабатывается в течение 15–30 минут. Все законопослушные граждане, достигшие указанного возраста, получают положительное решение. Существенными поводами для отказа могут быть только негативный рейтинг и подозрение на мошенничество.

    Быстрый подбор

    Для поиска выгодных программ сотрудничества стоит воспользоваться каталогом banki.ru. Его преимуществами следует назвать:

  • сервис сортировки по ключевым признакам;
  • прямые ссылки на страницы электронных заявок, рекомендации по их заполнению;
  • возможность получения дополнительной информации — размера комиссии за снятие наличных, ограничений по операциям и прочего;
  • предоставление бесплатных онлайн-консультаций;
  • совместимость с разными устройствами, независимо от размера и разрешения экрана;
  • наличие информационных, аналитических и обучающих материалов, посвященных финансовым услугам.