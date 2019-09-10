Часто задаваемые вопросы о банковских карточках

Многие люди опасаются обращаться за финансовыми услугами, беспокоясь о переплатах, судебных разбирательствах и других подобных проблемах. На самом деле кредитные карты с большим лимитом в Русском Стандарте полностью безопасны. Мы докажем это, рассмотрев их важные особенности.

1. Как рассчитать размер переплаты?

Стоит понимать, что расходы клиента состоят из трех компонентов:

процентных платежей;

стоимости обслуживания банковского продукта;

штрафов и пени.

Первый показатель можно определить с помощью специального калькулятора, представленного на сайте banki.ru. Второе значение указывается в нашем каталоге — вам остается только уточнить, по какому графику начисляются платежи. Третья цифра появляется только в случае просрочек. Если вы планируете точно соблюдать условия договора, вам не придется сталкиваться с ней.

2. Могут ли у меня отобрать имущество?

Отчуждение, как мера компенсации, встречается крайне редко. Даже если клиент систематически нарушает соглашение и дело доходит до судебного разбирательства, обычно назначается принудительное ограничение дохода (зарплаты, соцвыплат, прибыли от предпринимательской деятельности).

Все неприятности возникают только тогда, когда заемщик не готов к сотрудничеству. Он легко может избежать проблем, просто предупредив специалистов банка о просрочках. Существует множество способов решения проблем — от «каникул» до полной заморозки счета.

3. На что можно потратить деньги?

Никаких целевых ограничений! Пластиковой карточкой можно рассчитываться в супермаркетах, ресторанах и отелях. Подобные платежные инструменты принимают авиакомпании, интернет-магазины, заправки и турагентства. Единственное требование, которое предъявляет банк — вернуть заемные средства в оговоренный срок.

4. Как найти лучшее предложение?

В этом поможет портал banki.ru. Мы предлагаем посетителям подробные сведения о каждой программе финансирования:

процентные ставки, продолжительность льготного периода и стоимость обслуживания;

требования к заемщику, включая возраст, способ подтверждения дохода и трудовой стаж;

перечень документов, необходимых для сотрудничества;

размер комиссии за снятие наличных, проверку счета, онлайн-переводы и другие транзакции;

средства защиты от электронного взлома и мошенничества;

наличие кешбэков и бонусов.