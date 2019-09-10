Кредитные карты с большим лимитом в Русском Стандарте

Банк: Русский Стандарт
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
от 21,9% до 600 000 до 55 5 900 есть
33 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

Благодарность сотруднику Екатерине!
Оценка: 5 Проверяется
Добрый день, пришел в банк для оплаты карты Халва через терминал, сотрудник Екатерина, объяснил мне, как можно оплачивать карту через мобильное приложение Халва, без комиссий... Весь отзыв
Все отзывы

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Часто задаваемые вопросы о банковских карточках

Многие люди опасаются обращаться за финансовыми услугами, беспокоясь о переплатах, судебных разбирательствах и других подобных проблемах. На самом деле кредитные карты с большим лимитом в Русском Стандарте полностью безопасны. Мы докажем это, рассмотрев их важные особенности.

1. Как рассчитать размер переплаты?

Стоит понимать, что расходы клиента состоят из трех компонентов:

  • процентных платежей;
  • стоимости обслуживания банковского продукта;
  • штрафов и пени.

    • Первый показатель можно определить с помощью специального калькулятора, представленного на сайте banki.ru. Второе значение указывается в нашем каталоге — вам остается только уточнить, по какому графику начисляются платежи. Третья цифра появляется только в случае просрочек. Если вы планируете точно соблюдать условия договора, вам не придется сталкиваться с ней.

    2. Могут ли у меня отобрать имущество?

    Отчуждение, как мера компенсации, встречается крайне редко. Даже если клиент систематически нарушает соглашение и дело доходит до судебного разбирательства, обычно назначается принудительное ограничение дохода (зарплаты, соцвыплат, прибыли от предпринимательской деятельности).

    Все неприятности возникают только тогда, когда заемщик не готов к сотрудничеству. Он легко может избежать проблем, просто предупредив специалистов банка о просрочках. Существует множество способов решения проблем — от «каникул» до полной заморозки счета.

    3. На что можно потратить деньги?

    Никаких целевых ограничений! Пластиковой карточкой можно рассчитываться в супермаркетах, ресторанах и отелях. Подобные платежные инструменты принимают авиакомпании, интернет-магазины, заправки и турагентства. Единственное требование, которое предъявляет банк — вернуть заемные средства в оговоренный срок.

    4. Как найти лучшее предложение?

    В этом поможет портал banki.ru. Мы предлагаем посетителям подробные сведения о каждой программе финансирования:

  • процентные ставки, продолжительность льготного периода и стоимость обслуживания;
  • требования к заемщику, включая возраст, способ подтверждения дохода и трудовой стаж;
  • перечень документов, необходимых для сотрудничества;
  • размер комиссии за снятие наличных, проверку счета, онлайн-переводы и другие транзакции;
  • средства защиты от электронного взлома и мошенничества;
  • наличие кешбэков и бонусов.

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