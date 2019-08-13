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Кредитные карты с большим лимитом в банке Тинькофф Банк

Банк: Тинькофф Банк
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Classic
Mastercard World
 от 0% до 700 000 до 55 0 - 2 988 есть
2 994 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Кредитные карты с большим лимитом в банке Тинькофф Банк в городах:

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Как подать заявку?

Сотрудничество с банком будет оптимальным способом решения финансовых проблем. Вы можете получить нужную сумму заемных средств под разумный процент, не рискуя при этом имуществом. Вам предоставляется кредитная карта с большим лимитом в банке Тинькофф Банк, которая может использоваться в магазинах, ресторанах, заправочных станциях и других предприятиях. Она предоставляет полную свободу действий — ведь некоторые банковские продукты действуют даже за рубежом. Процесс получения такого платежного инструмента мы рассмотрим подробнее.

1. Выбор

Ищете наиболее выгодные условия? Вам не придется тратить много времени — каталог banki.ru позволяет сортировать программы финансирования по процентным ставкам, длительности льготного периода и другим параметрам. В нем представлены и фильтры для отбора по дополнительным признакам — наличию кешбэка, бонусов и услуги курьерской доставки.

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2. Подача заявки

Выбрав подходящее предложение, вы можете нажать всего одну кнопку, чтобы перейти на официальный сайт финансовой компании. Здесь нужно будет заполнить несколько полей в электронной форме, указав паспортные данные, номер мобильного телефона и размер дохода. Последний нужно будет подтвердить, предоставив один из документов:

  • форму 2-НДФЛ;
  • справку на бланке банка;
  • выписку от работодателя.

    • Будьте внимательны — попытка искажения сведений расценивается как мошенничество и приводит к принятию отрицательного решения.

    3. Завершение формальностей

    Когда заявка получит одобрение, вам останется только ознакомиться с основными положениями договора в «личном кабинете». Здесь можно подключать дополнительные услуги и выбирать подходящие настройки — например, ограничивать сумму дневных расходов. Как правило, финучреждения предоставляют удобные мобильные приложения с аналогичным набором функций.

    4. Получение

    Даже на последнем этапе не нужно стоять в очереди. Можно заранее выбрать подходящее время для посещения офиса компании. Еще один вариант — услуга курьерской доставки, которая позволяет получать платежный инструмент дома или на рабочем месте.