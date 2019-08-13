Кредитные карты с большим лимитом в банке Тинькофф Банк

|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
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|от 0%
|до 700 000
|до 55
|0 - 2 988
|есть
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2 994 заявки
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Как подать заявку?
Сотрудничество с банком будет оптимальным способом решения финансовых проблем. Вы можете получить нужную сумму заемных средств под разумный процент, не рискуя при этом имуществом. Вам предоставляется кредитная карта с большим лимитом в банке Тинькофф Банк, которая может использоваться в магазинах, ресторанах, заправочных станциях и других предприятиях. Она предоставляет полную свободу действий — ведь некоторые банковские продукты действуют даже за рубежом. Процесс получения такого платежного инструмента мы рассмотрим подробнее.
1. Выбор
Ищете наиболее выгодные условия? Вам не придется тратить много времени — каталог banki.ru позволяет сортировать программы финансирования по процентным ставкам, длительности льготного периода и другим параметрам. В нем представлены и фильтры для отбора по дополнительным признакам — наличию кешбэка, бонусов и услуги курьерской доставки.
Сайт предоставляет подробную информацию о банках и их предложениях. Здесь можно ознакомиться с экспертными оценками и отзывами потребителей, прочитать о популярных услугах, узнать последние новости и уточнить адреса близлежащих отделений.
2. Подача заявки
Выбрав подходящее предложение, вы можете нажать всего одну кнопку, чтобы перейти на официальный сайт финансовой компании. Здесь нужно будет заполнить несколько полей в электронной форме, указав паспортные данные, номер мобильного телефона и размер дохода. Последний нужно будет подтвердить, предоставив один из документов:
Будьте внимательны — попытка искажения сведений расценивается как мошенничество и приводит к принятию отрицательного решения.
3. Завершение формальностей
Когда заявка получит одобрение, вам останется только ознакомиться с основными положениями договора в «личном кабинете». Здесь можно подключать дополнительные услуги и выбирать подходящие настройки — например, ограничивать сумму дневных расходов. Как правило, финучреждения предоставляют удобные мобильные приложения с аналогичным набором функций.
4. Получение
Даже на последнем этапе не нужно стоять в очереди. Можно заранее выбрать подходящее время для посещения офиса компании. Еще один вариант — услуга курьерской доставки, которая позволяет получать платежный инструмент дома или на рабочем месте.