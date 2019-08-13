Кредитные карты с большим лимитом в банке Тинькофф Банк

Как подать заявку?

Сотрудничество с банком будет оптимальным способом решения финансовых проблем. Вы можете получить нужную сумму заемных средств под разумный процент, не рискуя при этом имуществом. Вам предоставляется кредитная карта с большим лимитом в банке Тинькофф Банк, которая может использоваться в магазинах, ресторанах, заправочных станциях и других предприятиях. Она предоставляет полную свободу действий — ведь некоторые банковские продукты действуют даже за рубежом. Процесс получения такого платежного инструмента мы рассмотрим подробнее.

1. Выбор

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2. Подача заявки

Выбрав подходящее предложение, вы можете нажать всего одну кнопку, чтобы перейти на официальный сайт финансовой компании. Здесь нужно будет заполнить несколько полей в электронной форме, указав паспортные данные, номер мобильного телефона и размер дохода. Последний нужно будет подтвердить, предоставив один из документов:

форму 2-НДФЛ;

справку на бланке банка;

выписку от работодателя.

Будьте внимательны — попытка искажения сведений расценивается как мошенничество и приводит к принятию отрицательного решения.

3. Завершение формальностей

Когда заявка получит одобрение, вам останется только ознакомиться с основными положениями договора в «личном кабинете». Здесь можно подключать дополнительные услуги и выбирать подходящие настройки — например, ограничивать сумму дневных расходов. Как правило, финучреждения предоставляют удобные мобильные приложения с аналогичным набором функций.

4. Получение

Даже на последнем этапе не нужно стоять в очереди. Можно заранее выбрать подходящее время для посещения офиса компании. Еще один вариант — услуга курьерской доставки, которая позволяет получать платежный инструмент дома или на рабочем месте.