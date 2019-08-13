Оценка: Проверяется
|Название, тип карты *
|
Процентная
ставка
|
Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
|
Visa Signature
|от 23,99%
|до 500 000
|до 60
|990 - 1 290
|нет
|
50 заявок
|
Mastercard World
|от 23,99%
|до 700 000
|до 60
|490
|нет
|
28 заявок
|
Mastercard World
|от 25,99%
|до 300 000
|до 60
|3 990
|до 10%
|
103 заявки
|
Mastercard Platinum
|от 23,99%
|до 1 000 000
|до 60
|6 490
|нет
|
Mastercard Gold
|от 23,99%
|до 700 000
|до 60
|2 990
|нет
|
Mastercard Standard
|от 11,99%
|до 500 000
|до 100
|590 - 1 490
|нет
|
163 заявки
|
Visa Gold
|от 11,99%
|до 700 000
|до 100
|2 990 - 3 490
|нет
|
359 заявок
|
Visa Classic
|от 11,99%
|до 500 000
|до 100
|590 - 1 490
|нет
|
6 635 заявок
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.