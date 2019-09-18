Банк: Банк «ФК Открытие»
7 кредитных карт
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
от 19,9% до 500 000 до 55 0 есть
362 заявки
Mastercard Black Edition
 от 17,9% до 1 000 000 до 55 5 990 нет
16 заявок
Mastercard World
 от 18,9% до 500 000 до 55 2 990 нет
1 заявка
Mastercard World
 от 19,9% до 500 000 до 55 990 нет
8 заявок
Visa Signature
 от 17,9% до 1 000 000 до 55 5 990 нет
5 заявок
Visa Gold
 от 18,9% до 500 000 до 55 2 990 нет
5 заявок
Visa Classic
 от 19,9% до 500 000 до 55 990 нет
42 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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