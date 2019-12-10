Банк: Московский Кредитный Банк
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Classic
Mastercard World
 от 18% до 20 000 до 123 0 - 10 нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Все предложения, отображенные на данной странице, являются лучшими или выгодными исключительно по мнению экспертов Банки.ру.

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Можно больше 123 дня
Московский Кредитный Банк
от 21% годовых
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Отзывы

Отличная карта с отличными условиями!
Оценка: 5 Проверяется
Хочу поблагодарить сотрудников отделения за оперативную, компетентную и качественную работу. Предложили новую карту, т.к. нужно в ближайшее время совершить крупную покупку. И тут... Весь отзыв
Благодарность
Оценка: 5 Проверяется
Услугами росбанка пользуюсь давно, раньше получал зарплату через росбанк. Совсем недавно мне понадобилась небольшая сумма, решил оформить кредитную карту, так как нужно сделать... Весь отзыв
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