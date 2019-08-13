Оценка: Проверяется
|Название, тип карты *
|
Процентная
ставка
|
Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
|
Visa Electron
|от 8%
|до 200 000
|—
|0
|нет
|
194 заявки
|
Visa Electron
|от 19,8%
|до 299 000
|—
|0
|нет
|
22 заявки
|
Visa Electron
|от 19,8%
|до 299 000
|—
|0
|нет
|
1 745 заявок
|
Visa Electron Instant Issue
|24,8%
|до 29 999
|—
|0
|нет
|
333 заявки
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.