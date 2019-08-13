Оценка: Проверяется
|Название, тип карты *
|
Процентная
ставка
|
Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
|
Visa Unembossed
|от 30,5%
|до 299 999
|до 240
|0 - 4 788
|до 10%
|
52 заявки
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Visa Unembossed
|от 30,5%
|до 299 999
|до 60
|0 - 1 188
|до 5%
|
21 заявка
|
Visa Unembossed
|от 30,5%
|до 299 999
|до 120
|0 - 2 388
|до 10%
|
909 заявок
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.