Оценка: Проверяется
|Название, тип карты *
|
Процентная
ставка
|
Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
|
Visa Instant Issue
Visa Classic
|28%
|до 300 000
|до 90
|0
|есть
|
1 753 заявки
|
Visa Instant Issue
Visa Classic
|20%
|до 120 000
|до 1850
|0 - 18 250
|есть
|
3 847 заявок
|
Visa Instant Issue
Visa Classic
|от 11,5%
|до 300 000
|до 56
|0
|есть
|
300 заявок
|
Visa Instant Issue
Visa Classic
|20%
|до 70 000
|до 1850
|0 - 10 950
|есть
|
169 заявок
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.