Кредитные карты для пенсионеров в банке «Ак Барс»

Банк: Ак Барс
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Platinum
Mastercard World
 от 17,9% до 500 000 до 55 0 - 2 388 до 1,25%

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

Дополнение к отзыву, оставленному ранее
Оценка: 5 Проверяется
Уважаемая администрация Совкомбанк, не так давно, а точнее 12.09.2019г., я писала отзыв о работе вашего отделения в г. Железнодорожный. Но вы не приняли данный отзыв, хотелось бы... Весь отзыв
Благодарность
Оценка: 5 Проверяется
Хочу выразить благодарность сотруднику банка Александру Живаго. В связи с задержкой зарплаты, я пришел оплачивать кредит вечером в последний день по графику. А так как у меня не... Весь отзыв
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Где взять деньги в долг пенсионеру?

Как правило, банки устанавливают возрастные лимиты во многих пакетах услуг. Лицам старше 60 лет трудно найти выгодную программу обслуживания — в особенности без дополнительного дохода. Решением их проблем может стать специальная кредитная карта для пенсионеров в банке «Ак Барс».

Важнейшие особенности

Конечно, условия для лиц старшего возраста несколько отличаются от таковых в массовом сегменте. Прежде всего, это касается:

  • доступных лимитов;
  • процентных ставок;
  • максимальных сроков пользования.

    • Однако существуют и плюсы. К примеру, льготные беспроцентные периоды обычно продолжаются намного дольше. Это позволяет решать финансовые проблемы без дополнительных затрат. Также существуют разнообразные бонусные программы, делающие каждую последующую покупку более выгодной.

    Простота оформления

    Раньше кредит можно было получить только после посещения офиса и утомительного ожидания в очереди. Сегодня необходимость в такой процедуре отпадает — ее заменяет онлайн-регистрация. Пройти ее несложно — достаточно перейти на официальный сайт учреждения и заполнить форму заявки. Обычно в ней указываются следующие сведения:

  • паспортные данные;
  • номер мобильного телефона;
  • домашний адрес;
  • в отдельных случаях — размер постоянного дохода.

    • Покупать компьютер вовсе не обязательно — можно воспользоваться смартфоном или планшетом с доступом к интернету.

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