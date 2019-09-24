Кредитные карты для пенсионеров в банке «Ак Барс»

Где взять деньги в долг пенсионеру?

Как правило, банки устанавливают возрастные лимиты во многих пакетах услуг. Лицам старше 60 лет трудно найти выгодную программу обслуживания — в особенности без дополнительного дохода. Решением их проблем может стать специальная кредитная карта для пенсионеров в банке «Ак Барс».

Важнейшие особенности

Конечно, условия для лиц старшего возраста несколько отличаются от таковых в массовом сегменте. Прежде всего, это касается:

доступных лимитов;

процентных ставок;

максимальных сроков пользования.

Однако существуют и плюсы. К примеру, льготные беспроцентные периоды обычно продолжаются намного дольше. Это позволяет решать финансовые проблемы без дополнительных затрат. Также существуют разнообразные бонусные программы, делающие каждую последующую покупку более выгодной.

Простота оформления

Раньше кредит можно было получить только после посещения офиса и утомительного ожидания в очереди. Сегодня необходимость в такой процедуре отпадает — ее заменяет онлайн-регистрация. Пройти ее несложно — достаточно перейти на официальный сайт учреждения и заполнить форму заявки. Обычно в ней указываются следующие сведения:

паспортные данные;

номер мобильного телефона;

домашний адрес;

в отдельных случаях — размер постоянного дохода.

Покупать компьютер вовсе не обязательно — можно воспользоваться смартфоном или планшетом с доступом к интернету.

Быстрый и удобный поиск

Хотите найти самые выгодные условия? Портал banki.ru собирает подробную информацию о предложениях различных финучреждениях. Перейдя на соответствующую страницу, можно отсортировать их программы по размеру переплаты, доступной сумме и срокам возврата.

Мы также предоставляем клиентам полезные сведения о банках — место и дату регистрации, географический охват, уровень надежности, реальные отзывы потребителей и прочие. На сайте представлены регулярно обновляемые данные о графике работы, количестве и адресах офисов, номере горячей линии. С нами финансовые услуги становятся по-настоящему удобными и безопасными.