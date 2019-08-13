Кредитные карты для пенсионеров в Банке «Санкт-Петербург»

|Название, тип карты *
|
Процентная
ставка
|
Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
|
Visa Classic
|от 25%
|до 750 000
|до 51
|299 - 3 588
|до 10%
|
882 заявки
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Помощь в подборе кредита для пенсионеров
Портал banki.ru публикует важную информацию о финансовых учреждениях. Мы рассказываем об истории и особенностях бизнеса каждой компании, а также о ее положении в различных рейтингах. Нашим подписчикам также доступны реальные отзывы потребителей, позволяющие оценить безопасность сотрудничества до подписания договора.
Удобный сервис
В каталоге сайта собраны предложения от различных банков. Здесь представлен сервис сортировки, позволяющий выбрать оптимальные программы по следующим параметрам:
Перейдя в соответствующий раздел, можно прочитать краткую характеристику услуги — ее назначение и особенности. Это позволяет клиентам сделать правильный осознанный выбор, получив деньги в долг на максимально выгодных условиях.
Способ получения
Современные технологии позволяют сделать обращение в финучреждение, не покидая дома. Для этого потребуется компьютер, планшет, смартфон или другое устройство с подключением к интернету. Процедура состоит из трех простых шагов:
1. Заполнение заявки на официальном сайте. Как правило, в онлайн-форме содержатся поля для ввода паспортных данных и номера мобильного телефона. В некоторых случаях также требуется указать место проживания и размер ежемесячного дохода.
2. Подтверждение. Скоринговые методики значительно ускоряют этот этап. Если раньше он занимал до нескольких дней, то сегодня его продолжительность равна 10–15 минутам. В течение этого времени электроника оценивает платежеспособность клиента и подбирает оптимальные условия.
3. Получение. Забрать пластиковую карточку можно в близлежащем офисе. В крупных городах также предлагается услуга курьерской доставки, которая делает сотрудничество максимально удобным.
Подобным образом выдается и карта для пенсионеров от . Чтобы узнать больше о ней, достаточно связаться с нашими специалистами по телефону или при помощи формы онлайн-консультации на сайте.