Кредитные карты для пенсионеров в Банке «Санкт-Петербург»

Помощь в подборе кредита для пенсионеров

Портал banki.ru публикует важную информацию о финансовых учреждениях. Мы рассказываем об истории и особенностях бизнеса каждой компании, а также о ее положении в различных рейтингах. Нашим подписчикам также доступны реальные отзывы потребителей, позволяющие оценить безопасность сотрудничества до подписания договора.

Удобный сервис

В каталоге сайта собраны предложения от различных банков. Здесь представлен сервис сортировки, позволяющий выбрать оптимальные программы по следующим параметрам:

процентным ставкам;

лимитам счета;

максимальному периоду использования средств.

Перейдя в соответствующий раздел, можно прочитать краткую характеристику услуги — ее назначение и особенности. Это позволяет клиентам сделать правильный осознанный выбор, получив деньги в долг на максимально выгодных условиях.

Способ получения

Современные технологии позволяют сделать обращение в финучреждение, не покидая дома. Для этого потребуется компьютер, планшет, смартфон или другое устройство с подключением к интернету. Процедура состоит из трех простых шагов:

1. Заполнение заявки на официальном сайте. Как правило, в онлайн-форме содержатся поля для ввода паспортных данных и номера мобильного телефона. В некоторых случаях также требуется указать место проживания и размер ежемесячного дохода.

2. Подтверждение. Скоринговые методики значительно ускоряют этот этап. Если раньше он занимал до нескольких дней, то сегодня его продолжительность равна 10–15 минутам. В течение этого времени электроника оценивает платежеспособность клиента и подбирает оптимальные условия.

3. Получение. Забрать пластиковую карточку можно в близлежащем офисе. В крупных городах также предлагается услуга курьерской доставки, которая делает сотрудничество максимально удобным.

Подобным образом выдается и карта для пенсионеров от . Чтобы узнать больше о ней, достаточно связаться с нашими специалистами по телефону или при помощи формы онлайн-консультации на сайте.