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Кредитные карты для пенсионеров в Банке «Санкт-Петербург»

Банк: Банк «Санкт-Петербург»
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Classic
 от 25% до 750 000 до 51 299 - 3 588 до 10%
882 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Удобный сервис

В каталоге сайта собраны предложения от различных банков. Здесь представлен сервис сортировки, позволяющий выбрать оптимальные программы по следующим параметрам:

  • процентным ставкам;
  • лимитам счета;
  • максимальному периоду использования средств.

    • Перейдя в соответствующий раздел, можно прочитать краткую характеристику услуги — ее назначение и особенности. Это позволяет клиентам сделать правильный осознанный выбор, получив деньги в долг на максимально выгодных условиях.

    Способ получения

    Современные технологии позволяют сделать обращение в финучреждение, не покидая дома. Для этого потребуется компьютер, планшет, смартфон или другое устройство с подключением к интернету. Процедура состоит из трех простых шагов:

    1. Заполнение заявки на официальном сайте. Как правило, в онлайн-форме содержатся поля для ввода паспортных данных и номера мобильного телефона. В некоторых случаях также требуется указать место проживания и размер ежемесячного дохода.

    2. Подтверждение. Скоринговые методики значительно ускоряют этот этап. Если раньше он занимал до нескольких дней, то сегодня его продолжительность равна 10–15 минутам. В течение этого времени электроника оценивает платежеспособность клиента и подбирает оптимальные условия.

    3. Получение. Забрать пластиковую карточку можно в близлежащем офисе. В крупных городах также предлагается услуга курьерской доставки, которая делает сотрудничество максимально удобным.

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