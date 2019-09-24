Кредитные карты для пенсионеров в Ситибанке

Банк: Ситибанк
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Mastercard Standard
 от 13,9% до 300 000 до 120 0 нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

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Оценка: 5 Проверяется
Уважаемая администрация Совкомбанк, не так давно, а точнее 12.09.2019г., я писала отзыв о работе вашего отделения в г. Железнодорожный. Но вы не приняли данный отзыв, хотелось бы... Весь отзыв
Благодарность
Оценка: 5 Проверяется
Хочу выразить благодарность сотруднику банка Александру Живаго. В связи с задержкой зарплаты, я пришел оплачивать кредит вечером в последний день по графику. А так как у меня не... Весь отзыв
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Удобный способ решения финансовых проблем

Пенсионный возраст — это время заслуженного отдыха, а не повседневных забот! Многие люди используют этот период для путешествий, строительства собственного дома, обустройства квартиры и воспитания внуков. Конечно, подобные занятия связаны с определенными расходами. Чтобы покрыть их, вовсе не обязательно возвращаться на работу или одалживать деньги у друзей.

Специализированные программы

Все больше российских банков предоставляет кредиты пенсионерам. Если раньше такую услугу оказывали считанные компании, то сегодня она охватывает практически весь рынок. Причины ее популярности просты — рост благосостояния населения и увеличение размеров материальной помощи.

Подобные предложения действуют для лиц в возрасте 60–85 лет. Их базовые условия несколько отличаются от массового сегмента — процентные ставки повышены, а сроки пользования уменьшены. Однако их можно улучшить всего за пару месяцев. Для этого достаточно пользоваться предлагаемыми возможностями, увеличивая лимиты и сокращая сопутствующие затраты.

Дополнительные преимущества

Некоторые банки предоставляют своим клиентам старшего возраста следующие плюсы:

  • бонусные программы (кешбэки), уменьшающие стоимость каждой последующей покупки;
  • длительные льготные периоды;
  • подключение иных услуг (выплат соцпомощи, перечислений из-за рубежа и прочих);
  • помощь при оформлении, курьерскую доставку по указанному адресу.

    • Способы получения

    Подача заявки на получение кредитной карты для пенсионеров в Ситибанке все еще остается актуальной. Однако число подобных обращений снижается с каждым месяцем. Сегодня данные можно отправить через интернет. Для этого достаточно перейти на официальный сайт организации и заполнить несложную форму. Как правило, в ней указываются паспортные данные, номер телефона и домашний адрес, а реже — размер регулярного дохода. Сделать это можно с помощью любого электронного устройства — компьютера, ноутбука и даже смартфона.

    А как найти лучшее предложение? В этом поможет онлайн-портал banki.ru. На его странице собраны подробные сведения о банках, их популярных программах, графике работы, адресах отделений и многом другом.

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