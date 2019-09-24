Кредитные карты для пенсионеров в Ситибанке

Удобный способ решения финансовых проблем

Пенсионный возраст — это время заслуженного отдыха, а не повседневных забот! Многие люди используют этот период для путешествий, строительства собственного дома, обустройства квартиры и воспитания внуков. Конечно, подобные занятия связаны с определенными расходами. Чтобы покрыть их, вовсе не обязательно возвращаться на работу или одалживать деньги у друзей.

Специализированные программы

Все больше российских банков предоставляет кредиты пенсионерам. Если раньше такую услугу оказывали считанные компании, то сегодня она охватывает практически весь рынок. Причины ее популярности просты — рост благосостояния населения и увеличение размеров материальной помощи.

Подобные предложения действуют для лиц в возрасте 60–85 лет. Их базовые условия несколько отличаются от массового сегмента — процентные ставки повышены, а сроки пользования уменьшены. Однако их можно улучшить всего за пару месяцев. Для этого достаточно пользоваться предлагаемыми возможностями, увеличивая лимиты и сокращая сопутствующие затраты.

Дополнительные преимущества

Некоторые банки предоставляют своим клиентам старшего возраста следующие плюсы:

бонусные программы (кешбэки), уменьшающие стоимость каждой последующей покупки;

длительные льготные периоды;

подключение иных услуг (выплат соцпомощи, перечислений из-за рубежа и прочих);

помощь при оформлении, курьерскую доставку по указанному адресу.

Способы получения

Подача заявки на получение кредитной карты для пенсионеров в Ситибанке все еще остается актуальной. Однако число подобных обращений снижается с каждым месяцем. Сегодня данные можно отправить через интернет. Для этого достаточно перейти на официальный сайт организации и заполнить несложную форму. Как правило, в ней указываются паспортные данные, номер телефона и домашний адрес, а реже — размер регулярного дохода. Сделать это можно с помощью любого электронного устройства — компьютера, ноутбука и даже смартфона.

А как найти лучшее предложение? В этом поможет онлайн-портал banki.ru. На его странице собраны подробные сведения о банках, их популярных программах, графике работы, адресах отделений и многом другом.