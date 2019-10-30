Кредитные карты для пенсионеров в Банке Финсервис

Banki.ru — ваш личный финансовый консультант

Наш онлайн-портал помогает выбирать оптимальные предложения банков — в том числе кредиты для людей старше 60–65 лет. Мы ведем мониторинг сайтов различных организаций и мгновенно обновляем информацию при изменении условий. Это позволяет брать деньги в долг с минимальной переплатой, делая покупки максимально выгодными.

Что еще представлено на сайте?

Хотите узнать больше о компании, с которой собираетесь подписать договор? Мы публикуем сведения об особенностях бизнеса банков, актуальные новости и рейтинги надежности финучреждений. Кроме того, нашим посетителям доступны:

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Простой способ оформления заявки

Чтобы получить специализированную кредитную карту для пенсионеров от , достаточно перейти на сайт компании по прямой ссылке. Далее потребуется заполнить несложную форму заявки, указав паспортные данные и номер телефона. После ее отправки остается только подождать 15–30 минут. В это время автоматические скоринговые алгоритмы будут оценивать платежеспособность и выбирать оптимальные условия.

Актуальные процентные ставки, сроки возврата средств и другие параметры кредитования можно посмотреть в «личном кабинете». Стоит отметить, что они становятся более выгодными с течением времени. Большинство финучреждений поощряет заемщиков, которые активно пользуются пластиковыми карточками.

Очень важно обращать внимание на льготный период. Он позволяет брать деньги в долг с минимальными процентами или вовсе без переплат. Его продолжительность варьируется от нескольких недель до 2–3 месяцев. Кроме того, клиенты банков могут участвовать в бонусных программах, которые также называют кешбэками. Они позволяют возвращать средства на счет при каждой покупке. Накопленные баллы можно использовать для частичного погашения долга, продления сроков или уменьшения процентных ставок.