Кредитные карты для пенсионеров в Банке Финсервис

Банк: Банк Финсервис
2 кредитные карты
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
9% см. условия до 50 0 нет
9% см. условия до 50 0 нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

Хорошая карта, приятное обслуживание
Оценка: 5 Проверяется
Заинтриговали картой урбан, решил оформить, чтоб экономить на авто. Оставил заявку на сайте, на следующий день перезвонили, уточнили данные, через 5 дней предупредили, что завтра... Весь отзыв
Благодарность сотруднику Андрею Ш.
Оценка: 5 Проверяется
Спешу выразить благодарность сотрудникам офиса на Ленина, 45 в г. Мурманске, а в частности грамотному и доброжелательному Андрею Ш-ну. Я уже неоднократно обращаюсь в Банк с... Весь отзыв
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    • Простой способ оформления заявки

    Чтобы получить специализированную кредитную карту для пенсионеров от , достаточно перейти на сайт компании по прямой ссылке. Далее потребуется заполнить несложную форму заявки, указав паспортные данные и номер телефона. После ее отправки остается только подождать 15–30 минут. В это время автоматические скоринговые алгоритмы будут оценивать платежеспособность и выбирать оптимальные условия.

    Актуальные процентные ставки, сроки возврата средств и другие параметры кредитования можно посмотреть в «личном кабинете». Стоит отметить, что они становятся более выгодными с течением времени. Большинство финучреждений поощряет заемщиков, которые активно пользуются пластиковыми карточками.

    Очень важно обращать внимание на льготный период. Он позволяет брать деньги в долг с минимальными процентами или вовсе без переплат. Его продолжительность варьируется от нескольких недель до 2–3 месяцев. Кроме того, клиенты банков могут участвовать в бонусных программах, которые также называют кешбэками. Они позволяют возвращать средства на счет при каждой покупке. Накопленные баллы можно использовать для частичного погашения долга, продления сроков или уменьшения процентных ставок.

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