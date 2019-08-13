Кредитные карты для пенсионеров в банке «ФК Открытие»

Лучшие предложения для пенсионеров на сайте banki.ru

Наша команда ведет мониторинг множества программ сотрудничества от банков и других организаций. Перейдя в соответствующий раздел, можно узнать, где взять деньги в долг, и какими будут условия договора. Нашим посетителям также доступен удобный сервис сортировки. Он позволяет найти предложения с минимальными процентными ставками, максимальными доступными суммами и длительными сроками пользования средствами.

Дополнительная информация

Что еще получают подписчики портала banki.ru? Мы регулярно обновляем следующие сведения о финучреждениях:

положение в различных российских рейтингах, отображающих стабильность компании;

географический охват, количество отделений в различных регионах;

график работы офисов, контакты горячей линии;

пакет документов, необходимых для сотрудничества.

Это позволяет тщательно взвесить все риски перед подписанием договора, сделав кредит по-настоящему удобным и безопасным.

Способ оформления

Для получения финансовых услуг сегодня даже не требуется выходить из дома. Если вас интересует кредитная карта для пенсионеров от , вам достаточно пройти несложную процедуру регистрации на официальном сайте компании. Для этого потребуется заполнить следующие поля в онлайн-форме:

фактическое место проживания;

номер мобильного телефона;

паспортные данные.

При отсутствии каких-либо серьезных проблем в прошлом и просроченных задолженностей заявка наверняка будет одобрена. После этого останется только перейти в «личный кабинет» сайта, чтобы ознакомиться с предложенными условиями.

Как правило, процедура отнимает около 15–30 минут. Для оценки платежеспособности клиента используются современные скоринговые алгоритмы. Это позволяет организации одобрять более 80 % обращения, сводя при этом уровень риска к минимуму. Забрать пластиковую карточку можно будет в ближайшем отделении. Во многих крупных городах России также действует услуга курьерской доставки, позволяющая обходиться без лишних затрат времени и усилий.