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Кредитные карты для пенсионеров в банке «ФК Открытие»

Банк: Банк «ФК Открытие»
2 кредитные карты
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Classic
 от 19,9% до 500 000 до 55 990 нет
457 заявок
от 19,9% до 500 000 до 55 0 есть
277 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Кредитные карты для пенсионеров в банке «ФК Открытие» в городах:

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Наша команда ведет мониторинг множества программ сотрудничества от банков и других организаций. Перейдя в соответствующий раздел, можно узнать, где взять деньги в долг, и какими будут условия договора. Нашим посетителям также доступен удобный сервис сортировки. Он позволяет найти предложения с минимальными процентными ставками, максимальными доступными суммами и длительными сроками пользования средствами.

Дополнительная информация

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  • положение в различных российских рейтингах, отображающих стабильность компании;
  • географический охват, количество отделений в различных регионах;
  • график работы офисов, контакты горячей линии;
  • пакет документов, необходимых для сотрудничества.

    • Это позволяет тщательно взвесить все риски перед подписанием договора, сделав кредит по-настоящему удобным и безопасным.

    Способ оформления

    Для получения финансовых услуг сегодня даже не требуется выходить из дома. Если вас интересует кредитная карта для пенсионеров от , вам достаточно пройти несложную процедуру регистрации на официальном сайте компании. Для этого потребуется заполнить следующие поля в онлайн-форме:

  • фактическое место проживания;
  • номер мобильного телефона;
  • паспортные данные.

    • При отсутствии каких-либо серьезных проблем в прошлом и просроченных задолженностей заявка наверняка будет одобрена. После этого останется только перейти в «личный кабинет» сайта, чтобы ознакомиться с предложенными условиями.

    Как правило, процедура отнимает около 15–30 минут. Для оценки платежеспособности клиента используются современные скоринговые алгоритмы. Это позволяет организации одобрять более 80 % обращения, сводя при этом уровень риска к минимуму. Забрать пластиковую карточку можно будет в ближайшем отделении. Во многих крупных городах России также действует услуга курьерской доставки, позволяющая обходиться без лишних затрат времени и усилий.