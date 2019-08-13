Кредитные карты для пенсионеров в банке «ФК Открытие»

|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
|
Visa Classic
|от 19,9%
|до 500 000
|до 55
|990
|нет
|
457 заявок
|
Visa Gold
Mastercard World
|от 19,9%
|до 500 000
|до 55
|0
|есть
|
277 заявок
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Наша команда ведет мониторинг множества программ сотрудничества от банков и других организаций. Перейдя в соответствующий раздел, можно узнать, где взять деньги в долг, и какими будут условия договора. Нашим посетителям также доступен удобный сервис сортировки. Он позволяет найти предложения с минимальными процентными ставками, максимальными доступными суммами и длительными сроками пользования средствами.
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Что еще получают подписчики портала banki.ru? Мы регулярно обновляем следующие сведения о финучреждениях:
Это позволяет тщательно взвесить все риски перед подписанием договора, сделав кредит по-настоящему удобным и безопасным.
Способ оформления
Для получения финансовых услуг сегодня даже не требуется выходить из дома. Если вас интересует кредитная карта для пенсионеров от , вам достаточно пройти несложную процедуру регистрации на официальном сайте компании. Для этого потребуется заполнить следующие поля в онлайн-форме:
При отсутствии каких-либо серьезных проблем в прошлом и просроченных задолженностей заявка наверняка будет одобрена. После этого останется только перейти в «личный кабинет» сайта, чтобы ознакомиться с предложенными условиями.
Как правило, процедура отнимает около 15–30 минут. Для оценки платежеспособности клиента используются современные скоринговые алгоритмы. Это позволяет организации одобрять более 80 % обращения, сводя при этом уровень риска к минимуму. Забрать пластиковую карточку можно будет в ближайшем отделении. Во многих крупных городах России также действует услуга курьерской доставки, позволяющая обходиться без лишних затрат времени и усилий.