Кредитные карты для пенсионеров в Геобанке

Банк: Геобанк
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
от 0% до 300 000 до 365 0 нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

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Хочу сказать огромное спасибо Кузьминой Александре! Я освободилась после работы в 17:30 и еле успевала в банк, мне нужно было взять кредит. Время было перед закрытием и Александра... Весь отзыв
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Брала кредит на карту для поездки в отпуск. Попутно мне выдали карту расрочки Халва.  Пользуюсь картой с 03. 2018года. Очень удобно! Смогли приобрести крупные товары и по... Весь отзыв
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Пенсионный возраст — время возможностей

Еще несколько лет назад людям старше 60–65 лет было очень трудно найти приемлемые условия финансовых услуг. Сегодня же они могут выбирать десятки программ от разных организаций. Среди них есть и специализированная кредитная карта для пенсионеров от . Она представляет собой простой и удобный в использовании платежный инструмент.

Как получить?

Оформить кредит очень легко — для этого даже не придется покидать дом и нарушать привычный распорядок дня. Всю процедуру можно условно разделить на три этапа:

1. Подача заявки. Достаточно перейти на официальный сайт компании и заполнить несложную форму. Как правило, в ней указываются только паспортные данные, телефон и адрес проживания. Работающие пенсионеры также указывают размер регулярного дохода. Информацию можно ввести с помощью любого электронного устройства с доступом к интернету — смартфона, компьютера, планшета или домашнего компьютера.

2. Согласование условий. Современные скоринговые технологии позволяют специалистам обрабатывать заявки в течение 10–15 минут. Поэтому после непродолжительного ожидания клиенту предоставляются сведения о лимитах средств на счету, максимальных сроках возврата и процентных ставках.

3. Получение пластиковой карточки. Самый простой способ сделать это — выбрать оптимальное время и посетить отделение банка, чтобы подписать договор. Клиентам также доступна услуга курьерской доставки, позволяющая обходиться минимальными затратами времени и усилий.

Как выбрать?

Высокая конкуренция на финансовом рынке имеет свои преимущества и недостатки. К первым стоит отнести малые переплаты, а ко вторым — сложность поиска выгодных предложений. Чтобы упростить этот процесс, стоит воспользоваться порталом banki.ru. В его каталоге представлена подробная информация о каждой программе сотрудничества. Мы также собираем следующие сведения о компаниях:

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