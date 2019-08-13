Россия
Вход
Поиск

Кредитные карты для пенсионеров в банке «Пойдем!»

Банк: Пойдем!
3 кредитные карты
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Electron
 от 19,8% до 299 000 0 нет
1 745 заявок
Visa Electron Instant Issue
 24,8% до 29 999 0 нет
333 заявки
Visa Electron
 от 8% до 200 000 0 нет
194 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
Все отзывы

Кредитные карты для пенсионеров в банке «Пойдем!» в городах:

Подробнее

Что нужно знать о кредитах для пенсионеров?

Портал banki.ru предоставляет полезную информацию о финансовых услугах. На страницах сайта можно найти десятки предложений от различных компаний. Здесь вы можете оформить кредитную карту для пенсионеров в банке «Пойдем!», заполнив несложную онлайн-заявку. Однако перед подписанием договора стоит ознакомиться с фактами о подобных программах.

1. Для прохождения всех формальных процедур не потребуется даже покидать дом

Бизнес постепенно переходит в интернет, и финансовый сектор не становится исключением. Поэтому клиентам не обязательно проводить много времени в очередях и посещать отделения, находящиеся в других районах города. Кроме того, отпадает необходимость в справках и залоговом имуществе. Для ввода всех требуемых сведений и получения ответа редко требуется больше получаса. А в некоторых регионах доступна услуга курьерской доставки пластиковой карточки.

2. Выгодные условия — это реальность

Как правило, люди старше 60–65 лет могут рассчитывать на процентные ставки, сроки возврата и лимиты, сравнимые с таковыми в массовом сегменте. Их расходы будут лишь немногим выше, что связано с повышенными рисками банков. Кроме того, условия могут улучшаться с течением времени. Для этого достаточно регулярно совершать покупки, используя доступные заемные средства.

3. Целевые ограничения остаются в прошлом

Сегодняшнее потребительское кредитование не требует отчета о затратах. Полученные деньги можно тратить на:

  • покупку товаров (в том числе в интернет-магазинах);
  • оплату разнообразных услуг, штрафов и счетов;
  • рефинансирование других долгов.

    • 4. Финучреждения одобряют более 80 % заявок

    Высокий процент согласований связан с использованием новейших технологий. Автоматические скоринговые системы позволяют оценивать платежеспособность клиента почти со стопроцентной точностью, затрачивая на это 15–30 минут. Существенными поводами в отказах будут только проблемы с займами в прошлом и подозрение на мошенничество.