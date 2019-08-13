Кредитные карты для пенсионеров в Киви Банке

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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
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|до 300 000
|до 365
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1 476 заявок
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Что нужно знать о кредитах для пенсионеров?
Портал banki.ru предоставляет полезную информацию о финансовых услугах. На страницах сайта можно найти десятки предложений от различных компаний. Здесь вы можете оформить кредитную карту для пенсионеров в Киви Банке, заполнив несложную онлайн-заявку. Однако перед подписанием договора стоит ознакомиться с фактами о подобных программах.
1. Для прохождения всех формальных процедур не потребуется даже покидать дом
Бизнес постепенно переходит в интернет, и финансовый сектор не становится исключением. Поэтому клиентам не обязательно проводить много времени в очередях и посещать отделения, находящиеся в других районах города. Кроме того, отпадает необходимость в справках и залоговом имуществе. Для ввода всех требуемых сведений и получения ответа редко требуется больше получаса. А в некоторых регионах доступна услуга курьерской доставки пластиковой карточки.
2. Выгодные условия — это реальность
Как правило, люди старше 60–65 лет могут рассчитывать на процентные ставки, сроки возврата и лимиты, сравнимые с таковыми в массовом сегменте. Их расходы будут лишь немногим выше, что связано с повышенными рисками банков. Кроме того, условия могут улучшаться с течением времени. Для этого достаточно регулярно совершать покупки, используя доступные заемные средства.
3. Целевые ограничения остаются в прошлом
Сегодняшнее потребительское кредитование не требует отчета о затратах. Полученные деньги можно тратить на:
4. Финучреждения одобряют более 80 % заявок
Высокий процент согласований связан с использованием новейших технологий. Автоматические скоринговые системы позволяют оценивать платежеспособность клиента почти со стопроцентной точностью, затрачивая на это 15–30 минут. Существенными поводами в отказах будут только проблемы с займами в прошлом и подозрение на мошенничество.