Кредитные карты для пенсионеров в Россельхозбанке

Банк: Россельхозбанк
12 кредитных карт
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Instant Issue
Visa Classic
 от 22,9% до 1 000 000 до 55 0 - 1 800 нет
Visa Gold
 от 22,9% до 1 000 000 до 55 0 - 4 800 нет
Visa Classic
Mastercard Standard
Мир Классическая
от 22,9% до 1 000 000 до 55 300 нет
Visa Gold
Mastercard Gold
Мир Премиальная
от 22,9% до 1 000 000 до 55 2 000 нет
Visa Platinum
Mastercard Platinum
 от 22,9% до 1 000 000 до 55 4 000 нет
Visa Instant Issue
Mastercard Instant Issue
Мир
от 22,9% до 1 000 000 до 55 300 нет
Mastercard Standard
Мир Классическая
от 23,9% до 1 000 000 до 55 0 - 700 до 5%
Mastercard Instant Issue
 от 23,9% до 1 000 000 до 55 300 до 5%
Мир Классическая
от 23,9% до 1 000 000 до 55 0 нет
Мир
от 23,9% до 1 000 000 до 55 0 нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

Дополнение к отзыву, оставленному ранее
Оценка: 5 Проверяется
Уважаемая администрация Совкомбанк, не так давно, а точнее 12.09.2019г., я писала отзыв о работе вашего отделения в г. Железнодорожный. Но вы не приняли данный отзыв, хотелось бы... Весь отзыв
Благодарность
Оценка: 5 Проверяется
Хочу выразить благодарность сотруднику банка Александру Живаго. В связи с задержкой зарплаты, я пришел оплачивать кредит вечером в последний день по графику. А так как у меня не... Весь отзыв
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Кредитные карты для пенсионеров в Россельхозбанке в городах:

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Выгодные финансовые услуги для всех

Сегодня банки постепенно расширяют перечень программ, доступных пенсионерам. Причина этого заключается в постоянном росте благосостояния населения и в увеличении размеров социальной помощи, предоставляемой государством. Сотрудничество с людьми старшего возраста становится все более выгодным для финучреждений.

Как выбрать?

Чтобы найти лучшее предложение на рынке, достаточно перейти в соответствующий раздел портала banki.ru. Мы предлагаем удобный каталог, в котором можно сортировать услуги по следующим параметрам:

  • процентным ставкам;
  • лимитам средств;
  • срокам возврата задолженностей.

    • Чтобы сузить круг поиска, стоит установить дополнительные фильтры — например, по территориальному признаку или по способу получения денег.

    Как оформить?

    После выбора оптимальной программы следует перейти на сайт компании, воспользовавшись прямой ссылкой. Это позволит подать заявку онлайн, не тратя много времени и не нарушая привычный распорядок дня. В большинстве случаев организации запрашивают только номер телефона, фактический адрес проживания и паспортные данные. Это позволяет забыть о сборе справок, поиске поручителей, предоставлении залога и других бюрократических процедурах. Как правило, все финансовые проблемы удается решить в течение часа, а в исключительных случаях — на протяжении суток.

    Как использовать?

    Современное потребительское кредитование не предполагает ограничений и отчетов о расходах. Это позволяет тратить средства на следующие цели:

  • совершение покупок в обычных магазинах и в интернете;
  • оплату разнообразных услуг и штрафов;
  • рефинансирование других долгов;
  • снятие наличных в кассах и с помощью банкоматов.

    • Аналогичные условия предоставляются и при оформлении специальной кредитной карты для пенсионеров в Россельхозбанке. Она предоставляет клиенту полную свободу действий. Стоит отметить, что при активном использовании заемных средств банк может принять решение об увеличении лимитов. Это сделает услугу еще более выгодной и удобной.

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