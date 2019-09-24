Кредитные карты для пенсионеров в Россельхозбанке

|Название, тип карты *
|
Процентная
ставка
|
Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
|
Visa Instant Issue
Visa Classic
|от 22,9%
|до 1 000 000
|до 55
|0 - 1 800
|нет
|
Visa Gold
|от 22,9%
|до 1 000 000
|до 55
|0 - 4 800
|нет
|
Visa Classic
Mastercard Standard
|от 22,9%
|до 1 000 000
|до 55
|300
|нет
|
Visa Gold
Mastercard Gold
|от 22,9%
|до 1 000 000
|до 55
|2 000
|нет
|
Visa Platinum
Mastercard Platinum
|от 22,9%
|до 1 000 000
|до 55
|4 000
|нет
|
Visa Instant Issue
Mastercard Instant Issue
|от 22,9%
|до 1 000 000
|до 55
|300
|нет
|
Mastercard Standard
|от 23,9%
|до 1 000 000
|до 55
|0 - 700
|до 5%
|
Mastercard Instant Issue
|от 23,9%
|до 1 000 000
|до 55
|300
|до 5%
|от 23,9%
|до 1 000 000
|до 55
|0
|нет
|от 23,9%
|до 1 000 000
|до 55
|0
|нет
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Выгодные финансовые услуги для всех
Сегодня банки постепенно расширяют перечень программ, доступных пенсионерам. Причина этого заключается в постоянном росте благосостояния населения и в увеличении размеров социальной помощи, предоставляемой государством. Сотрудничество с людьми старшего возраста становится все более выгодным для финучреждений.
Как выбрать?
Чтобы найти лучшее предложение на рынке, достаточно перейти в соответствующий раздел портала banki.ru. Мы предлагаем удобный каталог, в котором можно сортировать услуги по следующим параметрам:
Чтобы сузить круг поиска, стоит установить дополнительные фильтры — например, по территориальному признаку или по способу получения денег.
Как оформить?
После выбора оптимальной программы следует перейти на сайт компании, воспользовавшись прямой ссылкой. Это позволит подать заявку онлайн, не тратя много времени и не нарушая привычный распорядок дня. В большинстве случаев организации запрашивают только номер телефона, фактический адрес проживания и паспортные данные. Это позволяет забыть о сборе справок, поиске поручителей, предоставлении залога и других бюрократических процедурах. Как правило, все финансовые проблемы удается решить в течение часа, а в исключительных случаях — на протяжении суток.
Как использовать?
Современное потребительское кредитование не предполагает ограничений и отчетов о расходах. Это позволяет тратить средства на следующие цели:
Аналогичные условия предоставляются и при оформлении специальной кредитной карты для пенсионеров в Россельхозбанке. Она предоставляет клиенту полную свободу действий. Стоит отметить, что при активном использовании заемных средств банк может принять решение об увеличении лимитов. Это сделает услугу еще более выгодной и удобной.