Кредитные карты для пенсионеров в Совкомбанке

Быстрое кредитование для пенсионеров

Выходя на заслуженный отдых, многие люди стремятся реализовать накопившиеся планы — например, отправиться в путешествие или завершить строительство дома. Конечно, такие свершения требуют дополнительного финансирования. Решить эту проблему поможет специализированная кредитная карта для пенсионеров от .

Преимущество услуги

Прежде всего, стоит определиться с альтернативными способами получения средств. Деньги можно занять у родственников или взять в микрофинансовой организации. Однако именно банковский платежный инструмент позволяет рассчитывать на:

выбор подходящей суммы для минимизации расходов;

свободное снятие наличных в кассе или с помощью банкомата;

невысокие процентные ставки, сопоставимые с таковыми в массовом сегменте;

отсутствие целевых ограничений;

возможность увеличения сроков возврата и лимитов при регулярном использовании заемных средств.

Стоит отметить и дополнительные возможности, которые предоставляют пластиковые карточки. Выбрав подходящий продукт, можно получить выгодный пакет услуг, включающий перечисление государственной помощи, прием переводов из-за рубежа, текущие вклады и прочее. Кроме того, некоторые банки предлагают бонусные программы, возвращающие часть денег на счет после каждой покупки.

Простое оформление

Для выбора подходящего предложения достаточно перейти в каталог портала banki.ru. Нашим посетителям доступен удобный сервис сортировки. С его помощью можно находить малые проценты, большие суммы денег и длительные периоды погашения долга.

Мы публикуем прямые ссылки на страницы онлайн-заявок. Это позволяет подать информацию с помощью любого электронного устройства с подключением к интернету — например, смартфона или ноутбука. Процедура отнимает мало времени — обычно финучреждениям нужны только паспортные данные, номер мобильного телефона и фактический адрес проживания. Лишь в исключительных случаях требуется вводить размер постоянного дохода.