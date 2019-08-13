Кредитные карты для пенсионеров в банке Тинькофф Банк

|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
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Mastercard World
|от 0%
|до 300 000
|до 55
|590
|есть
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14 331 заявка
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Visa Classic
Mastercard World
|от 0%
|до 700 000
|до 55
|0 - 2 988
|есть
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2 994 заявки
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Быстрое кредитование для пенсионеров
Выходя на заслуженный отдых, многие люди стремятся реализовать накопившиеся планы — например, отправиться в путешествие или завершить строительство дома. Конечно, такие свершения требуют дополнительного финансирования. Решить эту проблему поможет специализированная кредитная карта для пенсионеров от .
Преимущество услуги
Прежде всего, стоит определиться с альтернативными способами получения средств. Деньги можно занять у родственников или взять в микрофинансовой организации. Однако именно банковский платежный инструмент позволяет рассчитывать на:
Стоит отметить и дополнительные возможности, которые предоставляют пластиковые карточки. Выбрав подходящий продукт, можно получить выгодный пакет услуг, включающий перечисление государственной помощи, прием переводов из-за рубежа, текущие вклады и прочее. Кроме того, некоторые банки предлагают бонусные программы, возвращающие часть денег на счет после каждой покупки.
Простое оформление
Для выбора подходящего предложения достаточно перейти в каталог портала banki.ru. Нашим посетителям доступен удобный сервис сортировки. С его помощью можно находить малые проценты, большие суммы денег и длительные периоды погашения долга.
Мы публикуем прямые ссылки на страницы онлайн-заявок. Это позволяет подать информацию с помощью любого электронного устройства с подключением к интернету — например, смартфона или ноутбука. Процедура отнимает мало времени — обычно финучреждениям нужны только паспортные данные, номер мобильного телефона и фактический адрес проживания. Лишь в исключительных случаях требуется вводить размер постоянного дохода.