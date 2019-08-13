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Кредитные карты для пенсионеров в банке Тинькофф Банк

Банк: Тинькофф Банк
2 кредитные карты
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
от 0% до 300 000 до 55 590 есть
14 331 заявка
Visa Classic
Mastercard World
 от 0% до 700 000 до 55 0 - 2 988 есть
2 994 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Кредитные карты для пенсионеров в банке Тинькофф Банк в городах:

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Быстрое кредитование для пенсионеров

Выходя на заслуженный отдых, многие люди стремятся реализовать накопившиеся планы — например, отправиться в путешествие или завершить строительство дома. Конечно, такие свершения требуют дополнительного финансирования. Решить эту проблему поможет специализированная кредитная карта для пенсионеров от .

Преимущество услуги

Прежде всего, стоит определиться с альтернативными способами получения средств. Деньги можно занять у родственников или взять в микрофинансовой организации. Однако именно банковский платежный инструмент позволяет рассчитывать на:

  • выбор подходящей суммы для минимизации расходов;
  • свободное снятие наличных в кассе или с помощью банкомата;
  • невысокие процентные ставки, сопоставимые с таковыми в массовом сегменте;
  • отсутствие целевых ограничений;
  • возможность увеличения сроков возврата и лимитов при регулярном использовании заемных средств.

    • Стоит отметить и дополнительные возможности, которые предоставляют пластиковые карточки. Выбрав подходящий продукт, можно получить выгодный пакет услуг, включающий перечисление государственной помощи, прием переводов из-за рубежа, текущие вклады и прочее. Кроме того, некоторые банки предлагают бонусные программы, возвращающие часть денег на счет после каждой покупки.

    Простое оформление

    Для выбора подходящего предложения достаточно перейти в каталог портала banki.ru. Нашим посетителям доступен удобный сервис сортировки. С его помощью можно находить малые проценты, большие суммы денег и длительные периоды погашения долга.

    Мы публикуем прямые ссылки на страницы онлайн-заявок. Это позволяет подать информацию с помощью любого электронного устройства с подключением к интернету — например, смартфона или ноутбука. Процедура отнимает мало времени — обычно финучреждениям нужны только паспортные данные, номер мобильного телефона и фактический адрес проживания. Лишь в исключительных случаях требуется вводить размер постоянного дохода.