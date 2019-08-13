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Кредитные карты для пенсионеров в Уральском Банке Реконструкции и Развития

Банк: Уральский Банк Реконструкции и Развития
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
от 30,5% до 299 999 до 120 0 - 2 388 до 10%
909 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Кредитные карты для пенсионеров в Уральском Банке Реконструкции и Развития в городах:

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Лучший способ получения выгодного кредита для пенсионеров

Каждый человек может столкнуться с потребностью в деньгах. Что же делать в подобном случае? Этот вопрос особенно важен для людей старшего возраста. Выход очень прост — достаточно оформить кредитную карту для пенсионеров в Уральском Банке Реконструкции и Развития.

Важнейшие условия

Подобная услуга практически не отличается от потребительского кредитования в массовом сегменте. Конечно, процентные ставки могут быть выше, а лимиты по счету — меньше. Это связано с повышенными рисками банков. Однако каждая покупка будет делать условия более выгодными — финучреждения предоставляют привилегии клиентам, которые активно используют заемные средства.

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    Современные технологии упрощают получение требуемых средств. Зачастую для подписания договора даже не приходится выходить из дома — нужно только ввести в специальное поле код, полученный в СМС-сообщении.

    Кроме того, в прошлом остаются справки о доходах, договоры поручительства и залоговое имущество. Им на смену приходят скоринговые алгоритмы, которые определяют платежеспособность клиента практически со стопроцентной точностью. Такая процедура отнимает 15–30 минут, а суммарные затраты времени на прохождение всех формальностей не превышают одного рабочего дня.