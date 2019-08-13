Кредитные карты для пенсионеров в Уральском Банке Реконструкции и Развития

|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
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Visa Unembossed
|от 30,5%
|до 299 999
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|0 - 2 388
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909 заявок
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Лучший способ получения выгодного кредита для пенсионеров
Каждый человек может столкнуться с потребностью в деньгах. Что же делать в подобном случае? Этот вопрос особенно важен для людей старшего возраста. Выход очень прост — достаточно оформить кредитную карту для пенсионеров в Уральском Банке Реконструкции и Развития.
Важнейшие условия
Подобная услуга практически не отличается от потребительского кредитования в массовом сегменте. Конечно, процентные ставки могут быть выше, а лимиты по счету — меньше. Это связано с повышенными рисками банков. Однако каждая покупка будет делать условия более выгодными — финучреждения предоставляют привилегии клиентам, которые активно используют заемные средства.
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Доступные альтернативы
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Подача заявки в интернете
Современные технологии упрощают получение требуемых средств. Зачастую для подписания договора даже не приходится выходить из дома — нужно только ввести в специальное поле код, полученный в СМС-сообщении.
Кроме того, в прошлом остаются справки о доходах, договоры поручительства и залоговое имущество. Им на смену приходят скоринговые алгоритмы, которые определяют платежеспособность клиента практически со стопроцентной точностью. Такая процедура отнимает 15–30 минут, а суммарные затраты времени на прохождение всех формальностей не превышают одного рабочего дня.