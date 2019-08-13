Кредитные карты для пенсионеров в Уральском Банке Реконструкции и Развития

Лучший способ получения выгодного кредита для пенсионеров

Каждый человек может столкнуться с потребностью в деньгах. Что же делать в подобном случае? Этот вопрос особенно важен для людей старшего возраста. Выход очень прост — достаточно оформить кредитную карту для пенсионеров в Уральском Банке Реконструкции и Развития.

Важнейшие условия

Подобная услуга практически не отличается от потребительского кредитования в массовом сегменте. Конечно, процентные ставки могут быть выше, а лимиты по счету — меньше. Это связано с повышенными рисками банков. Однако каждая покупка будет делать условия более выгодными — финучреждения предоставляют привилегии клиентам, которые активно используют заемные средства.

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Доступные альтернативы

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Подача заявки в интернете

Современные технологии упрощают получение требуемых средств. Зачастую для подписания договора даже не приходится выходить из дома — нужно только ввести в специальное поле код, полученный в СМС-сообщении.

Кроме того, в прошлом остаются справки о доходах, договоры поручительства и залоговое имущество. Им на смену приходят скоринговые алгоритмы, которые определяют платежеспособность клиента практически со стопроцентной точностью. Такая процедура отнимает 15–30 минут, а суммарные затраты времени на прохождение всех формальностей не превышают одного рабочего дня.