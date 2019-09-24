Кредитные карты для пенсионеров в ЮниКредит Банке

Банк: ЮниКредит Банк
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Mastercard World
 от 19,9% до 3 000 000 до 55 0 - 2 700 нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

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Оценка: 5 Проверяется
Уважаемая администрация Совкомбанк, не так давно, а точнее 12.09.2019г., я писала отзыв о работе вашего отделения в г. Железнодорожный. Но вы не приняли данный отзыв, хотелось бы... Весь отзыв
Благодарность
Оценка: 5 Проверяется
Хочу выразить благодарность сотруднику банка Александру Живаго. В связи с задержкой зарплаты, я пришел оплачивать кредит вечером в последний день по графику. А так как у меня не... Весь отзыв
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Преимущества банковского кредитования для пенсионеров

Людям старшего возраста нередко приходится сталкиваться с финансовыми проблемами. Каждый раз перед ними становится выбор — одалживать деньги у родственников, обращаться в специализированные организации или искать другие пути. Лучшим выходом из затруднительного положения станет кредитная карта для пенсионеров от , которую можно оформить на сайте banki.ru. О ее достоинства следует рассказать более подробно.

1. Свобода действий

Зачем ограничивать себя и отчитываться перед кем-либо о расходовании денег? Банковские услуги позволяют снимать заемные средства наличными, рассчитываться в магазинах, оплачивать услуги и совершать переводы. Единственное важное ограничение, о котором нужно помнить клиенту — необходимость погашения задолженности в срок.

2. Выгодные условия

Микрофинансовые организации и частные лица зачастую устанавливают неподъемные для пенсионеров процентные ставки. В отличие от них, традиционные платежные инструменты позволяют некоторое время обходиться без переплат — продолжительность льготного периода варьируется от пары недель до 2–3 месяцев. Кроме того, при активном использовании пластиковой карточки лимиты и сроки возврата будут увеличиваться.

3. Простота оформления

Еще 5–10 лет назад всем клиентам приходилось посещать отделение банка. Сегодня эта практика уходит в прошлое. Для подачи заявки достаточно воспользоваться любым электронным устройством с доступом к интернету — подойдет даже смартфон. В онлайн-форме указывается минимальный набор информации — паспортные данные, место проживания и номер мобильного телефона.

4. Самостоятельное регулирование

Клиент может использовать именно столько денег, сколько ему требуется в настоящий момент. Ему не приходится переплачивать и соглашаться с ненужными затратами. Порядок погашения долга также остается свободным.

5. Доступность

Банки охотно сотрудничают не только с пенсионерами, но и с другими категориями граждан, включая:

  • безработных;
  • самозанятых;
  • совершеннолетних студентов;
  • трудоустроенных за рубежом.

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