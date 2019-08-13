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Кредитные карты для пенсионеров в Восточном Банке

Банк: Восточный Банк
4 кредитные карты
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Instant Issue
Visa Classic
 20% до 120 000 до 1850 0 - 18 250 есть
3 847 заявок
Visa Instant Issue
Visa Classic
 28% до 300 000 до 90 0 есть
1 753 заявки
Visa Instant Issue
Visa Classic
 от 11,5% до 300 000 до 56 0 есть
300 заявок
Visa Instant Issue
Visa Classic
 20% до 70 000 до 1850 0 - 10 950 есть
169 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Пенсионный возраст — время возможностей

Еще несколько лет назад людям старше 60–65 лет было очень трудно найти приемлемые условия финансовых услуг. Сегодня же они могут выбирать десятки программ от разных организаций. Среди них есть и специализированная кредитная карта для пенсионеров от . Она представляет собой простой и удобный в использовании платежный инструмент.

Как получить?

Оформить кредит очень легко — для этого даже не придется покидать дом и нарушать привычный распорядок дня. Всю процедуру можно условно разделить на три этапа:

1. Подача заявки. Достаточно перейти на официальный сайт компании и заполнить несложную форму. Как правило, в ней указываются только паспортные данные, телефон и адрес проживания. Работающие пенсионеры также указывают размер регулярного дохода. Информацию можно ввести с помощью любого электронного устройства с доступом к интернету — смартфона, компьютера, планшета или домашнего компьютера.

2. Согласование условий. Современные скоринговые технологии позволяют специалистам обрабатывать заявки в течение 10–15 минут. Поэтому после непродолжительного ожидания клиенту предоставляются сведения о лимитах средств на счету, максимальных сроках возврата и процентных ставках.

3. Получение пластиковой карточки. Самый простой способ сделать это — выбрать оптимальное время и посетить отделение банка, чтобы подписать договор. Клиентам также доступна услуга курьерской доставки, позволяющая обходиться минимальными затратами времени и усилий.

Как выбрать?

Высокая конкуренция на финансовом рынке имеет свои преимущества и недостатки. К первым стоит отнести малые переплаты, а ко вторым — сложность поиска выгодных предложений. Чтобы упростить этот процесс, стоит воспользоваться порталом banki.ru. В его каталоге представлена подробная информация о каждой программе сотрудничества. Мы также собираем следующие сведения о компаниях:

  • дату и место регистрации;
  • географический охват, количество отделений;
  • график работы, контактные данные и прочее.