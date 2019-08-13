Кредитные карты для покупок в Азиатско-Тихоокеанском Банке будут интересны любителям шопинга. При оформлении понадобится паспорт. Заявитель должен соответствовать определенным критериям:

● возраст не менее 18 лет;

● наличие гражданства и регистрации на территории РФ;

● платежеспособность.

Хорошо, если клиент сможет документально подтвердить свои доходы. Тогда шансы на получение продукта увеличатся. О наличии дополнительных источников поступлений стоит упомянуть при заполнении анкеты, так как они учитываются в совокупном доходе.

Заявку подают в отделении банка или через интернет. На рассмотрение информации об обратившемся отводится не более 2 суток. Если выносят положительное решение, заключают договор и клиенту выдают пластик.

Ее используют для оплаты обычных и интернет-покупок, а также при закрытии счетов:

● в кафе, ресторанах, барах;

● кино, развлекательных заведениях;

● салонах красоты;

● фитнес-клубах.

Если пополнять счет до величины одобренного лимита в течение льготного периода, проценты не будут начисляться. Пользование пластиком станет практически безвозмездным, если не считать плату за выпуск и обслуживание этого банковского продукта.

Ее оснащают дополнительными опциями. Для безопасности осуществления расчетов в интернете предусмотрена функция 3D Secure. Технология PayWave (PayPass) позволяет проводить транзакции в одно касание. Если «привязать» пластик к смартфону, можно будет расплачиваться посредством гаджета. Защиту от действий недоброжелателей обеспечивает наличие ПИН-кода и образца подписи держателя на обратной стороне.

Стоит заранее позаботиться об удобном способе внесения ежемесячных платежей, ориентируясь на размер комиссии, взимаемой за совершение операции:

● наличными в кассе эмитента;

● через терминал или банкомат;

● перечислением с расчетного счета;

● посредством платежной системы;

● списанием с другой.

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