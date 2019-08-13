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Кредитные карты для покупок в Азиатско-Тихоокеанском Банке

Банк: Азиатско-Тихоокеанский Банк
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
29% до 300 000 до 92 0 1%
121 заявка

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Кредитные карты для покупок в Азиатско-Тихоокеанском Банке в городах:

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Кредитные карты для покупок в Азиатско-Тихоокеанском Банке будут интересны любителям шопинга. При оформлении понадобится паспорт. Заявитель должен соответствовать определенным критериям:

● возраст не менее 18 лет;

● наличие гражданства и регистрации на территории РФ;

● платежеспособность.

Хорошо, если клиент сможет документально подтвердить свои доходы. Тогда шансы на получение продукта увеличатся. О наличии дополнительных источников поступлений стоит упомянуть при заполнении анкеты, так как они учитываются в совокупном доходе.

Заявку подают в отделении банка или через интернет. На рассмотрение информации об обратившемся отводится не более 2 суток. Если выносят положительное решение, заключают договор и клиенту выдают пластик.

Ее используют для оплаты обычных и интернет-покупок, а также при закрытии счетов:

● в кафе, ресторанах, барах;

● кино, развлекательных заведениях;

● салонах красоты;

● фитнес-клубах.

Если пополнять счет до величины одобренного лимита в течение льготного периода, проценты не будут начисляться. Пользование пластиком станет практически безвозмездным, если не считать плату за выпуск и обслуживание этого банковского продукта.

Ее оснащают дополнительными опциями. Для безопасности осуществления расчетов в интернете предусмотрена функция 3D Secure. Технология PayWave (PayPass) позволяет проводить транзакции в одно касание. Если «привязать» пластик к смартфону, можно будет расплачиваться посредством гаджета. Защиту от действий недоброжелателей обеспечивает наличие ПИН-кода и образца подписи держателя на обратной стороне.

Стоит заранее позаботиться об удобном способе внесения ежемесячных платежей, ориентируясь на размер комиссии, взимаемой за совершение операции:

● наличными в кассе эмитента;

● через терминал или банкомат;

● перечислением с расчетного счета;

● посредством платежной системы;

● списанием с другой.

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