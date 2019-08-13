Кредитные карты для покупок в Кредит Европа Банке

Сегодня вы можете оформить кредитную карту для покупок в Кредит Европа Банке на выгодных условиях — с длительным льготным периодом. В течение этого времени проценты не начисляются: заемными средствами пользуются безвозмездно. Максимальный размер лимита зависит от уровня дохода обратившегося. Свою платежеспособность лучше подтвердить документально официальной справкой.

Заявку на оформление продукта подают в отделении банка или на его сайте. На рассмотрение предоставленной клиентом информации отводится не более 2 суток. О решении сообщают заблаговременно. При положительном ответе заключают договор и выдают ее на руки. После активации пластик используют по прямому назначению, оплачивая покупки и закрывая счета в различных заведениях:

● кино, кафе, барах, ресторанах;

● фитнес-клубах;

● косметологических клиниках и салонах красоты.

Ее оснащают дополнительными функциями, в том числе с целью защиты от нежелательных действий злоумышленников. Применение технологии 3D Secure позволяет совершать транзакции в интернете наиболее безопасным образом: держателю всегда приходит СМС со специальным кодом подтверждения операции. Способ пополнения клиент выбирает, ориентируясь на величину комиссии, взимаемой за проведение транзакции:

● через терминал или cash-in банкомат;

● в кассе эмитента;

● перечислением с расчетного счета;

● безналичным переводом из другой финансовой организации;

● посредством платежной системы или электронного кошелька.

Круглосуточный портал

На Banki.ru представлены полезные инструменты для вычисления экономических показателей. На основании расчетов можно сделать выводы о целесообразности оформления того или иного банковского продукта.

Если вы хотите открыть вклад на самых выгодных условиях, стоит обратиться за советом к «Депозитному брокеру». Сервис проанализирует все доступные варианты, сравнит их и укажет на наиболее подходящую позицию.

«Монитор» сориентирует, сколько вы ежемесячно теряете при хранении сбережений дома. Чтобы заставить деньги работать, нужно инвестировать их в доходные проекты. Вы вправе: купить пай в ПИФе, приобрести ценные бумаги, открыть депозит.

Для решения вопросов, требующих знания особенностей функционирования финансовой сферы, мы предусмотрели бесплатную консультацию специалиста в режиме онлайн. Вам нужно будет описать ситуацию, в которую вы попали. Эксперт детально изучит обозначенную вами проблему и предложит оптимальный выход, подкрепив свой совет ссылками на нормы действующего законодательства. Вы гарантированно примете правильное решение и не наделаете ошибок.

Стоит зарегистрироваться на нашем форуме, чтобы получать необходимую информацию «из первых уст» — от реальных клиентов банков и МФО. Здесь вам будет интересно общаться на волнующие вас темы, высказывать собственную точку зрения, делиться личным опытом взаимодействия с сотрудниками различных организаций.

На Banki.ru вы без труда найдете работу, ознакомившись с актуальными вакансиями от наших партнеров. В соответствующем разделе можно размещать резюме, описывая свой профессиональный опыт. Для того чтобы задать вопрос напрямую потенциальному работодателю, нужно воспользоваться удобной формой обратной связи.