Кредитные карты для покупок в банке «ФК Открытие»

Если вы любите шоппинг, стоит оформить кредитную карту для покупок в банке «ФК Открытие». Этот финансовый инструмент удобен при оплате товаров в обычных и интернет-магазинах, закрытии счетов в различных организациях (кино, кафе, клубах, ресторанах).

Пластик оснащен дополнительными функциями, чтобы пользование им приносило двойную выгоду. Для безопасности расчетов в онлайн-пространстве предусмотрена опция 3D Secure. Возможность бесконтактной оплаты покупок значительно экономит время. Защиту от нежелательных действий мошенников обеспечивает наличие ПИН-кода (известного только держателю) и образца подписи владельца на обратной стороне.

Заявку можно подать на сайте банка или в одном из его отделений. Клиента проверяют на соответствие определенным критериям:

● возраст не менее 18 лет;

● наличие гражданства и постоянной регистрации на территории РФ;

● платежеспособность.

Уровень ежемесячного дохода лучше доказать документально, предъявив справку о зарплате с текущего места работы. При наличии поступлений из неофициальных источников следует о них заявить, чтобы повысить свои шансы на одобрение.

После рассмотрения предоставленной обратившимся информации выносят решение. В случае положительного ответа сначала заключают договор, в котором подробно описывают правила пользования продуктом. Ее выдают после ее активации, которая проходит в присутствии клиента.

Держатель должен заранее позаботиться об удобном до него способе внесения обязательных платежей. Если пополнять счет до окончания грейс-периода, проценты не будут начисляться. Пользование пластиком станет безвозмездным, не считая вознаграждение за его выпуск и обслуживание.

При возникновении просроченной задолженности начинает действовать система штрафов. Поэтому клиенту следует исполнять свои обязательства перед банком надлежащим образом, не допуская задержек платежей.

Сервисы Banki.ru

Наш портал предлагает своим посетителям удобные инструменты для вычисления важных экономических показателей. Исходя из результатов расчетов, принимают решения о целесообразности оформления того или иного банковского продукта.

«Депозитный брокер» поможет при поиске оптимального варианта по открытию вклада. За вас абсолютно бесплатно проанализируют все доступные предложения от финансовых учреждений, сравнят условия оказания услуги и выделят наиболее подходящую позицию. Ориентиром будут служить процентные ставки: чем выше их значение, тем выгоднее для инвестора.

Как взять в долг без отказа, сориентирует «Мастер». Сервис порекомендует организации для обращения, где гарантированно ждет одобрение. Советы будут основаны на значении персонального рейтинга клиента.

При решении особо сложных вопросов окажет содействие наш эксперт. Сначала изучают особенности ситуации, в которую попал пользователь. Ищут ответы, опираясь на нормы действующего законодательства. Предлагают такой выход, чтобы обратившийся извлек максимальную выгоду.

В специальном разделе Banki.ru опубликованы свежие вакансии от наших постоянных партнеров. Поэтому при желании здесь вы без труда найдете работу. Зарегистрированные посетители могут размещать свои резюме, описывая профессиональный опыт и достижения на предыдущем месте трудоустройства.