Кредитные карты для покупок в Промсвязьбанке

Сегодня вполне реально оформить кредитную карту для покупок в Промсвязьбанке на выгодных условиях. Величина одобренного лимита напрямую зависит от платежеспособности заявителя. Чем выше уровень доходов обратившегося, тем на большую сумму можно рассчитывать. Если вносить обязательные платежи на счет до окончания льготного периода, проценты не будут начисляться, и держатель получит двойную выгоду при пользовании продуктом.

Клиент должен соответствовать определенным критериям:

● полная дееспособность;

● трудоспособный возраст;

● наличие гражданства РФ и стабильного источника регулярных поступлений.

Из документов в обязательном порядке понадобится паспорт. Банк вправе запросить дополнительные свидетельства и удостоверения:

● ИНН;

● СНИЛС;

● водительские права;

● военный билет;

● загранпаспорт;

● диплом об образовании.

На рассмотрение заявки отводится не более 2 рабочих дней. При положительном решении заключают договор, в котором прописывают все условия пользования продуктом. Ее выдают на руки после ее активации.

Этот платежный инструмент удобен при осуществлении покупок, а также закрытии счетов в различных заведениях. Кроме того, пластик оснащают дополнительными функциями. Так, опция бесконтактной оплаты товаров и услуг позволяет значительно экономить время на проведение транзакции. Безопасность осуществления расчетов в онлайн-пространстве гарантирует применение технологии 3D Secure. Наличие ПИН-кода и образца подписи держателя на обратной стороне обеспечивает защиту от нежелательных действий мошенников.

Поскольку при возникновении задолженности применяются штрафные санкции, владельцу следует заранее позаботиться об оптимальном способе осуществления обязательных платежей:

● через кассу в одном из отделений эмитента;

● посредством терминала;

● перечислением с расчетного счета;

● списанием с электронного кошелька;

● переводом из другой финансовой организации.

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