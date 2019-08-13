Кредитные карты для покупок в Райффайзенбанке оформляют на выгодных условиях. Продукт доступен для большинства российских граждан старше 18 лет, имеющих стабильный доход. Платежеспособность лучше подтвердить, предъявив справку о зарплате с текущего места работы. Тогда шансы на получение одобрения резко повысятся.

Заявку подают на сайте банка или в его отделении. При заполнении анкеты следует указывать только достоверную информацию, поскольку в случае выявления факта обмана в предоставлении продукта откажут.

На рассмотрение информации о потенциальном клиенте отводится не более 2 суток. Если выносят положительное решение, заключают договор, на основании которого выдают ее на руки. Активируют пластик в присутствии держателя. После этого платежным инструментом можно пользоваться по прямому назначению:

● закрывать счета;

● совершать покупки;

● оплачивать услуги.

Снимать деньги с счета не рекомендуется, поскольку за подобную операцию предусмотрена комиссия. Лучше проводить все транзакции безналичным способом, так будет выгоднее для держателя.

Продукт оснащают дополнительными опциями и полезными функциями:

● 3D Secure — для безопасности расчетов в интернете;

● PayPass/PayWave — для бесконтактной оплаты товаров;

● идентификация владельца через ПИН-код.

Пополнять счет целесообразно до окончания грейс-периода. Тогда проценты не будут начисляться, а пользование заемными средствами станет бесплатным. Если же допустить образование просроченной задолженности, начнет действовать система штрафных санкций. В таком случае пени будут начисляться ежедневно, что приведет к завышению стоимости долгового обязательства.

Клиент решает самостоятельно, как ему удобнее осуществлять ежемесячные платежи:

● наличными в кассе эмитента;

● через банкомат или терминал;

● списанием с расчетного счета;

● переводом из другой финансовой организации.

Полезные сервисы Banki.ru

Нашим посетителям доступны уникальные инструменты для определения важнейших экономических показателей. Исходя из результатов вычислений, принимают решение о целесообразности оформления банковских продуктов.

При выборе оптимального предложения по открытию вклада стоит обратиться за советом к «Депозитному брокеру». За вас в короткие сроки проанализируют все существующие варианты, среди которых выделят наиболее подходящий. Ориентиром будут служить процентные ставки. Чем они выше, тем привлекательнее предложение для клиента.

Как выгодно инвестировать свободные денежные средства, подскажет «Монитор». Вы узнаете, сколько ежемесячно «съедает» инфляция при хранении сбережений дома. Наиболее популярными способами размещения накоплений являются:

● приобретение ценных бумаг (акций, облигаций);

● покупка доли в паевом инвестиционном фонде;

● открытие вклада с начислением процентов на остаток.

При поиске работы стоит ознакомиться с актуальными вакансиями от наших партнеров, опубликованных на Banki.ru. Здесь можно разместить свое резюме, детально описав профессиональные навыки и умения, а также опыт работы. Для обратной связи напрямую с потенциальным работодателем предусмотрена удобная форма, чтобы вы могли задавать волнующие вас вопросы и оставлять комментарии.