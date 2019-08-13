Кредитные карты для покупок в Росбанке заинтересуют любителей шопинга. Продукт имеет длительный льготный период, в течение которого проценты не начисляются. С помощью пластика удобно оплачивать товары и услуги, а также закрывать счета:

● в кино, клубах;

● фитнес-центрах;

● салонах красоты и частных клиниках;

● кафе, барах, ресторанах.

Заявку подают в отделении банка или на его официальном сайте. При заполнении анкеты указывают только самую необходимую информацию о себе. Не рекомендуется искусственно завышать уровень ежемесячного дохода. При рассмотрении представленной клиентом информации проводится мониторинг нескольких десятков баз данных. Если в ходе такой проверки будет выявлен факт обмана, в оформлении откажут.

Пластик оснащают дополнительными функциями, чтобы пользование продуктом сделать максимально комфортным. Опция бесконтактной оплаты товаров и услуг значительно экономит время на осуществление транзакции. Безопасность расчетов в интернете обеспечивает применение технологии 3D Secure. Защиту от злоумышленников гарантирует наличие ПИН-кода, который известен только держателю.

Об удобном способе пополнения счета следует позаботиться заранее. Если допустить образование просроченной задолженности, начнет действовать система штрафных санкций. Предусмотрено ежедневное начисление пеней, что в итоге приводит к завышению стоимости финансового продукта. Как вносить обязательные платежи, держатель выбирает самостоятельно, ориентируясь на процент комиссии, взимаемой за проведение операции:

● наличными в кассе эмитента;

● через терминал или cash-in банкомат;

● перечислением с расчетного счета, открытого на имя клиента;

● списанием с электронного кошелька;

● в личном кабинете на официальном сайте банка.

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