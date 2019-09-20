Кредитные карты для покупок в Россельхозбанке

Сегодня вы можете оформить кредитную карту для покупок в Россельхозбанке. Такой продукт используют при оплате товаров и услуг, а также для закрытия счетов в различных учреждениях:

● барах, кафе, ресторанах;

● развлекательных заведениях;

● кино;

● салонах красоты;

● фитнес-клубах.

Теперь не нужно везде носить с собой кошелек и порой задумываться, где получится разменять крупные купюры. Достаточно иметь карту с лимитом, достаточным для комфортного совершения транзакций. Оплачивать покупки можно в одно касание, если пластик оснащен функцией PayWave (PayPass).

Для безопасного совершения операций в интернете предусмотрена специальная опция — 3D Secure. Защиту от злоумышленников обеспечивает наличие ПИН-кода, известного только держателю, и образца его подписи на обратной стороне.

Максимальный размер одобренного лимита зависит от платежеспособности заявителя. Во внимание берутся доходы как из официальных, так и дополнительных источников. Будет лучше, если обратившийся сможет предъявить справку о зарплате с текущего места работы. Таким клиентам доверяют больше и охотнее выдают им подобные продукты.

Перед тем как получить ее на руки, нужно будет заключить договор. В соглашении описывают условия оказания услуги, особое внимание уделяя датам внесения обязательных платежей. Допускать образования просроченной задолженности не стоит, поскольку в таком случае начинает действовать система штрафных санкций. Начисление пеней приводит к увеличению стоимости продукта, а также ухудшению истории погашения обязательств клиентом.

Если пополнять счет до окончания грейс-периода, проценты не будут начисляться и пользование заемными средствами будет бесплатным. Держатель получит двойную выгоду, если будет участвовать в акциях и пользоваться специальными предложениями, предусмотренными для клиентов банка.

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