Кредитные карты для покупок в Совкомбанке

При оформлении кредитной карты для покупок в Совкомбанке из документов в обязательном порядке понадобится паспорт. Также могу дополнительно запросить:

● пенсионное свидетельство;

● ИНН;

● водительское удостоверение;

● военный билет;

● диплом об образовании;

● загранпаспорт.

Заявителя проверяют на соответствие определенным критериям. Обратившийся должен быть старше 18 лет, иметь российское гражданство и стабильный источник дохода. Свою платежеспособность лучше всего доказать документально, предъявив официальную справку.

Заявку подают в отделении банка или на его сайте. При заполнении анкеты рекомендуется указывать только достоверную информацию. Предоставленные клиентом персональные данные тщательно проверяют. Если выявят факт обмана, в оформлении продукта откажут.

Процедура одобрения занимает не более 5 дней. В случае положительного решения предлагают заключить договор, на основании которого выдают. Пластик используют по прямому назначению, оплачивая с помощью него товары и услуги, а также закрывая счета в различных заведениях.

При изготовлении ее применяются современные технологии, обеспечивающие защиту от мошеннических действий недоброжелателей при совершении транзакций. Безопасность сделок в интернете гарантирует наличие опции 3D Secure: для подтверждения операции в онлайн-пространстве необходимо ввести код из СМС-сообщения, отправленного на имя держателя.

Как пополнять счет, клиент решает самостоятельно, ориентируясь на процент комиссии, взимаемой за такую транзакцию:

● через кассу банка;

● списанием с расчетного счета;

● переводом из другой финансовой организации;

● воспользовавшись сервисом платежной системы;

● посредством электронного кошелька.

Круглосуточный медиаресурс

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