Кредитные карты для покупок в Уральском Банке Реконструкции и Развития

Если вы любите шопинг, стоит оформить кредитную карту для покупок в Уральском Банке Реконструкции и Развития. Продукт доступен для лиц, имеющих:

● гражданство Российской Федерации;

● постоянную регистрацию на территории РФ;

● стабильный источник дохода.

Желательно, чтобы заявитель подтвердил свою платежеспособность, представив официальную справку, лучше — по форме 2-НДФЛ. Поскольку дополнительные поступления учитываются при одобрении, об их наличии следует упомянуть при заполнении анкеты.

Заявку вполне реально подать через интернет. Специальную форму заполняют прямо на сайте банка. Рекомендуется указывать только достоверную информацию о себе. Если при проверке сведений вскроется факт обмана, в оформлении продукта откажут.

На рассмотрение заявления уходит не более 2 суток. Если выносят положительное решение, клиенту предлагают заключить договор, на основании которого выдают пластик.

Пластиком пользуются по прямому назначению, не забывая о датах осуществления обязательных платежей. В случае возникновения просроченной задолженности начинает действовать система штрафов. Поскольку пени начисляются ежедневно, резко возрастает стоимость продукта.

Пополнять счет лучше заблаговременно — до окончания льготного периода. Тогда пользование заемными средствами будет бесплатным.

Пластик оснащают дополнительными функциями. Технология PayPass (PayWave) позволяет оплачивать товары и услуги бесконтактным образом. Безопасность расчетов в интернете обеспечивает опция 3D Secure. Наличие ПИН-кода и образца подписи на обратной стороне гарантируют защиту от действий мошенников.

Как лучше осуществлять ежемесячные платежи, решают исходя из размера комиссии, взимаемой за проведение транзакции:

● наличными в кассе банка;

● через платежный терминал;

● списанием с счета другого эмитента;

● перечислением с расчетного счета, открытого на имя держателя;

● электронными деньгами.

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