Кредитные карты для покупок в Восточном Банке могут оформить граждане Российской Федерации:

● старше 18 лет;

● с постоянной регистрацией на территории РФ;

● имеющие стабильный доход.

Свою платежеспособность лучше доказать документально, предъявив справку из бухгалтерии по текущему месту работы. В обязательном порядке понадобится паспорт. Дополнительно могут запросить:

● водительское удостоверение;

● ИНН;

● военный билет;

● СНИЛС;

● загранпаспорт.

Заявку подают через интернет или в отделении банка. При заполнении анкеты следует указывать только достоверную информацию о себе. Если в ходе проверки представленных клиентом сведений будет выявлен факт обмана, в оформлении продукта могут отказать.

Процедура одобрения занимает не более 5 рабочих дней. В случае положительного ответа предлагают заключить договор и только после этого выдают на руки. Пользоваться пластиком можно сразу же после его активации.

Этот платежный инструмент оснащают дополнительными функциями, позволяющими держателю извлечь определенную выгоду. Применение опции 3D Secure гарантирует безопасность осуществления расчетов в интернете. Наличие технологии бесконтактной оплаты товаров и услуг сокращает время на проведение такой транзакции. Защита от нежелательных действий злоумышленников обеспечивается с помощью ПИН-кода, известного только держателю.

Клиент самостоятельно выбирает удобный для него способ пополнения:

● в одном из филиалов банка;

● списанием с расчетного счета, открытого в другой финансовой организации;

● через терминал;

● посредством электронного кошелька;

● воспользовавшись сервисом платежной системы.

Главное — не допускать образования задолженности. В противном случае применяются штрафные санкции. Поскольку пени начисляются ежедневно, стоимость продукта резко увеличивается. Кроме того, ухудшается история погашения обязательств клиента, исправить которую в дальнейшем будет непросто.

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