Кредитные карты для покупок в ВТБ будут интересны многим. Продукт доступен для граждан Российской Федерации:

● с постоянной регистрацией на территории РФ;

● в возрасте от 18 лет;

● имеющих стабильный доход.

Свою платежеспособность лучше доказать документально, предъявив справку о зарплате с текущего места работы. Дополнительные поступления из неофициальных источников также учитываются в совокупном доходе заявителя.

При заполнении анкеты следует указывать только достоверную информацию о себе. Если при проверке представленных сведений будет выявлен факт обмана, в оформлении откажут.

На рассмотрение заявки уходит не более 2 дней. О решении сообщают заблаговременно. При положительном ответе заключают договор, на основании которого выдают платежный инструмент на руки.

Пластик используют при совершении покупок в обычных и интернет-магазинах, а также при закрытии счетов в различных организациях. Защиту от мошенников обеспечивает наличие ПИН-кода и образца подписи держателя на обратной стороне. Технологии бесконтактной оплаты товаров и услуг экономят время на поведение транзакции. Ее вполне реально привязать к телефону и проводить операции с помощью гаджета.

Если вносить обязательные платежи до окончания льготного периода, проценты не будут начисляться. За исключением вознаграждения за выпуск и обслуживание, пользование продуктом станет безвозмездным.

Как пополнять счет, клиент решает самостоятельно, ориентируясь на размер комиссии, взимаемой за операцию:

● в кассе эмитента;

● через терминал или банкомат с функцией приема денег;

● перечислением необходимой суммы с расчетного счета;

● электронными деньгами;

● списанием с другой.

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Как гарантированно взять в долг без отказа, вы узнаете от специального «Мастера». Исходя из значения вашего персонального рейтинга, сервис порекомендует только те учреждения, где вы получите одобрение. Во внимание берутся платежеспособность обратившегося и характеристика его личной истории погашения ранее принятых обязательств.

«Депозитный брокер» за вас проанализирует все доступные предложения от банков по открытию вклада. На основании сравнения уровня применяемых процентных ставок из существующих вариантов выделят наиболее подходящую позицию. От вас потребуется определиться с параметрами депозита и ознакомиться с условиями оказания услуги.

Перед тем как остановиться на конкретном сценарии инвестирования свободных денежных средств, стоит воспользоваться советами от «Монитора». Следует рассчитать, сколько ежемесячно «съедает» инфляция при хранении сбережений дома. Проект для вложения накоплений выбирают с учетом его доходности. Наиболее популярными вариантами являются:

● покупка доли в паевом инвестиционном фонде;

● приобретение акций и/или облигаций;

● оформление депозита в банке.