Кредитные карты для путешествий в Альфа-Банке

Оценка: Проверяется
|Название, тип карты *
|
Процентная
ставка
|
Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
|
Visa Signature
|от 23,99%
|до 500 000
|до 60
|990 - 1 290
|нет
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50 заявок
|
Mastercard Standard
|от 23,99%
|до 500 000
|до 60
|990
|нет
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6 заявок
|
Visa Signature
|от 23,99%
|до 1 000 000
|до 60
|4 990 - 6 490
|нет
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2 заявки
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.