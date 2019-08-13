Кредитные карты для путешествий в Райффайзенбанке

Оценка: Проверяется
|Название, тип карты *
|
Процентная
ставка
|
Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
|
Visa Gold
|от 29%
|до 600 000
|до 52
|1 490
|есть
|
758 заявок
|
Visa Platinum
|26,5%
|до 1 000 000
|до 52
|0 - 18 000
|нет
|
621 заявка
|
Mastercard World Black Edition
|26,5%
|до 1 000 000
|до 52
|0 - 60 000
|нет
|
140 заявок
|
Mastercard World
|от 29%
|до 600 000
|до 52
|2 990
|нет
|
14 заявок
|
Visa Gold
|от 29%
|до 600 000
|до 52
|2 990
|нет
|
3 заявки
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.