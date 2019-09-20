При возникновении финансовых трудностей мы обращаемся в организации с целью получить заемную линию. Однако сбор документов, подача заявления и ожидание решения занимают несколько дней, поэтому такой вариант — не самый оптимальный, когда деньги нужны срочно. Сегодня потребителям предлагают новый продукт — экспресс кредитная карта в Азиатско-Тихоокеанском Банке. Данная услуга имеет несколько важных преимуществ:

предоставление средств в сжатые сроки (в течение суток);

подача онлайн-заявки, из дома, с рабочего места или другой удобной локации с доступом в Интернет;

минимальный пакет бумаг — паспорт и второй документ на ваше усмотрение (СНИЛС, полис ОМС и т. д.).

Оформить такой тип «пластика» вправе совершеннолетние физических лица, имеющие гражданство РФ. Вы заполняете анкету в отделении или на официальном сайте. Второй способ намного удобнее — нет необходимости ехать в офис и стоять в очереди. Затем с вами свяжется сотрудник организации и сообщит время готовности и адрес. При этом можно заказать доставку курьером.

Прежде чем оформить

Очень важно внимательно изучить все детали продукта. Процентная ставка, стоимость обслуживания и страховка прямо влияют на итоговую цену услуги. Нелишним будет узнать о размере комиссии на снятие наличных в банкомате, потому как часто «пластик» предусмотрен для безналичных расчетов.

Следующий аспект, на который следует обратить внимание — грейс-период. Он также способен принести вам выгоду, если вы намерены погасить задолженность максимально быстро. Вам предоставляют определенный срок, в течение которого можно вернуть всю сумму без уплаты процентов. Однако здесь стоит заранее уточнить, с какого момента действует льготный период. Как правило, это первая безналичная операция, дата получения или активации «пластика».

Стоит отметить, что картодержатели получают множество привилегий — cash back, интернет-банкинг, бонусные программы. Многие компании, сотрудничающие с банком, предоставляют скидки клиентам при безналичных покупках. Поэтому грамотное оформление поможет вам воспользоваться всеми плюсами продукта и извлечь выгоду даже из повседневных дел.

Таким образом, линия экспресс — оперативное решение финансовой проблемы. Поломка бытовой техники, потеря смартфона и другие крупные расходы могут наступить неожиданно, и времени ждать зарплаты или заемных средств просто не бывает. Главное — вовремя вносить ежемесячные платежи во избежание просрочки.

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