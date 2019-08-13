В ситуации нехватки средств на ум первым делом приходят два решения данной проблемы — занять у знакомых или обратиться в финансовую организацию для открытия заемной линии. Однако первый вариант не всегда удобен, а во втором случае необходимо подготовить пакет документов и ожидать решения несколько дней. При незапланированных расходах часто нет времени ждать, поэтому следует обратить внимание на новый продукт — экспресс кредитная карта в Кредит Европа Банке.

Подать заявку на предоставление «пластика» вправе физические лица, достигшие совершеннолетия и имеющие российское гражданство. Для составления заявления с собой нужно взять паспорт и любой документ, подтверждающий личность — СНИЛС, полис ОМС или свидетельство ИНН.

Важные аспекты для потенциальных клиентов

Прежде чем оформлять заемную линию, нужно внимательно изучить все основные условия:

процентная ставка;

стоимость открытия и обслуживания;

страховка.

Нелишним будет узнать о комиссии на снятие наличных. Не стоит недооценивать указанные параметры — они влияют на итоговую цену услуги.

Поэтому чтобы не переплачивать, необходимо составить примерный бюджет расходов. Затем узнайте у сотрудников организации о наличии грейс-периода — возможности бесплатного погашения задолженности. Если вы вернете долг до истечения установленного срока, то банк не станет взимать проценты.

Стоит отметить, что льготный период — не единственное преимущество. Картодержатели получают доступ к интернет-банкингу, системе cash back и партнерским программам, которые помогут сэкономить ощутимую часть средств. А участие в различных акциях для любителей шопинга, путешествий или онлайн-игр принесет реальную пользу (например, накопление миль и обмен на авиабилет).

Подводя итог, скажем, что экспресс «пластик» - универсальное решение финансовой проблемы. Не нужно собирать кучу справок и документов — достаточно заполнить анкету в отделении банка или на официальном сайте. Второй способ намного удобнее — не нужно выходить из дома или с работы и стоять в очередях.

Главное — вовремя вносить ежемесячные взносы и не допускать просрочек, которые негативно влияют на историю и могут повлечь за собой денежный штраф.

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