Незапланированные расходы часто случаются в самый неподходящий момент. Покупка бытовой техники, смартфона или горящей путевки требуют приличной суммы, которой под рукой может не оказаться. В таком случае мы обращаемся в финансовые организации за получением заемных средств. Процесс оформления и получения занимает несколько дней, поэтому если деньги вам нужны срочно, следует обратить внимание на новый продукт — экспресс кредитная карта в Газпромбанке.

Главное преимущество данной услуги — быстрое предоставление средств. Как правило, процедура занимает не более суток. При этом от клиента требуется минимальный пакет бумаг — паспорт и любой другой документ, подтверждающий личность. Вам нужно лишь составить заявление в отделении банка или на официальном сайте. Многие предпочитают второй способ, потому как отпадает необходимость ехать в офис и стоять в очередях. После заполнения анкеты вам позвонит сотрудник организации и сообщит время готовности «пластика» и адрес, по которому его можно забрать.

Стоит отметить, что клиент может за определенную плату заказать доставку курьером — такая опция очень удобна, если у вас нет времени или возможности покинуть дом (работу).

Рациональное решение

Чтобы не создать проблем, к выбору продукта следует подходить со всей ответственностью. Сначала необходимо рассчитать планируемые расходы. При этом не стоит искусственно завышать бюджет — старайтесь экономить на возможных мелочах. Затем изучите, на какие сроки может быть предоставлена сумма. Как правило, данный вид «пластика» выдается на непродолжительный период времени и с небольшим лимитом, что позволяет погасить задолженность довольно быстро.

Однако и на выплате долга у клиента есть возможность сэкономить. Если вы планируете погасить задолженность в ближайшем будущем (например, за пару месяцев), то разузнайте о наличии грейс-периода. Он предусмотрен для бесплатного возврата всей суммы. Иными словами, вам не нужно будет платить проценты. Но стоит уточнить его точную длительность и с какого момента действует льготный период:

дата активации;

день получения;

первая безналичная операция.

Еще один аспект, на который стоит обратить внимание — дополнительные функции. Если вы автовладелец, любитель путешествий или шопинга, то нелишним будет подобрать бонусную программу, по которой начисляются баллы. Накопив достаточное количество единиц, вы сможете обменять их на любую из предложенных услуг (например, мили на авиа или железнодорожный билет). Также картодержатели могут воспользоваться cash back-ом или скидками на покупки у фирм-партнеров.

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