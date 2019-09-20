В последние годы среди населения растет спрос на заемные продукты. Крупные расходы требуют больших сумм, которые не всегда есть у нас под рукой. В таком случае обращение в финансовую организацию — наиболее удобный способ решения данной задачи. Однако если деньги нужны вам срочно, то следует обратить внимание на новый продукт — экспресс кредитная карта в Хоум Кредит Банке. Она имеет ряд достоинств:

минимальное количество бумаг — только паспорт и второй документ на ваш выбор;

быстрое получение средств — в течение суток с момента подачи заявки;

простое оформление — вы составляете заявление и ожидаете звонка от сотрудника, который сообщит адрес и время готовности «пластика».

При этом вы можете заполнить анкету на официальном сайте. Большинство клиентов предпочитают такой способ вместо поездки в офис и ожидания в очереди. Подать заявку имеют право совершеннолетние физические лица с российским гражданством.

Как принять грамотное решение

Сначала необходимо спланировать расходы — так вы поймете, о каком объеме средств идет речь. Затем изучите предлагаемые сроки. Как правило, данный вид «пластика» предоставляет небольшой лимит и продолжительность, поэтому вы быстро погасите задолженность, оставив приятные воспоминания. Такая особенность имеет еще один плюс — небольшие суммы банки одобряют намного легче.

Следующий важный нюанс — льготный период. Он предназначен для бесплатного погашения задолженности в течение установленного срока. Если вы планируете закрыть долг максимально быстро (в течение двух-трех месяцев), такая опция поможет сэкономить ощутимую часть личных средств. Но вам следует узнать точную длительность грейс-периода и момент его начала — дата активации, день получения или первая безналичная операция.

Также картодержатели могут пользоваться всеми доступными привилегиями — интернет-банкинг, cash back и скидки на покупки у фирм-партнеров не только упростят вашу жизнь, но и принесут реальную пользу в виде экономии. А участие в различных акциях и программах позволит получить приятные бонусы. Например, накопив достаточное количество миль, вы сможете обменять их на авиа или железнодорожный билет.

Таким образом, экспресс «пластик» — оптимальное избавление от финансовой проблемы. Неожиданное крупное приобретение (бытовая техника, смартфон) или горящего тура — приятные расходы, которые можно оплатить заемными средствами, а затем погасить их. Главное — не допустить просрочки, иначе она негативно повлияет на вашу историю и повлечет денежные штрафы.

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