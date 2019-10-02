Кредитные карты экспресс одобрение в МТС Банке

Банк: МТС Банк
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Mastercard World
 от 11,9% до 299 999 до 111 0 есть
553 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

Отзыв
Оценка: 5 Проверяется
02 октября 2019 г. я обратился к сотруднику Совкомбанка по адресу г. Челябинск, пр.Победы 326, Макашевой Асель. Получил консультацию и практическую помощь по работе с картой Халва... Весь отзыв
Компетентность сотрудника
Оценка: 5 Проверяется
Хочу поделиться своей историей. Осенью 2018г. собиралась оформить ипотеку. Но в связи с тем что у меня не было кредитной истории банки мне отказывали.На руках у меня была сумма... Весь отзыв
Карта удобная. Лимит поднял, но одобрения ждал долго
Оценка: 4 Проверяется
Пользуюсь картой Visa банка Спб достаточно давно, нареканий никаких нет, обычная кредитка. Кешбеком в 10% сейчас мало кого удивишь, льготным периодом в 51 день тоже, а вот когда... Весь отзыв
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Кредитные карты экспресс одобрение в МТС Банке в городах:

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Высокая конкуренция на финансовом рынке заставляет организации создавать новые продукты для привлечения потребителей. Сегодня на рынке доступна экспресс кредитная карта в МТС Банке, которая была создана для быстрого решения денежных проблем. Упрощенная процедура оформления и выпуск позволяют получить ее в течение суток с момента подачи заявки.

Данный продукт — оптимальный вариант в ситуации, когда деньги нужны срочно. Например, если сломалась стиральная машина, смартфон или вам предложили путевку по низкой цене в страну мечты. Для таких крупных расходов может не оказаться достаточно средств под рукой, а предоставление обыкновенных заемных линий занимает несколько дней.

Описание плюсов

При этом вам выдается именной полноценный «пластик», с реквизитами и номером счета. Также вы можете пользоваться всеми привилегиями — cash back, скидки у фирм-партнеров и различные бонусные программы для автовладельцев, любителей шопинга и путешествий. Такие функции принесут вам реальную пользу даже в повседневных делах — например, акция «накопление миль». За определенную сумму от покупок вам начисляются баллы, которые затем можно обменять на авиа или железнодорожный билет.

Не менее важно наличие грейс-периода. Он представляет собой определенный промежуток времени, в течение которого пользование средствами происходит бесплатно. Погасив задолженность до истечения срока, вы вносите сумму в первоначальном размере, без уплаты процентов. Если вы планируете закрыть долг в ближайшем будущем, то следует воспользоваться такой опцией и сэкономить.

Требования и процесс оформления

Подать заявку на получение заемных средств вправе физическое лицо, достигшее совершеннолетия и имеющее гражданство России. Составление заявления происходит на основе двух документов — внутренний паспорт и водительское удостоверение (СНИЛС, свидетельство ИНН или любой другой вариант на ваш выбор). Затем вы заполняете анкету в отделении банка или на официальном сайте. Второй способ намного удобнее по следующим причинам:

  • возможность оперативно изучить все условия;
  • не нужно покидать дом или рабочее место;
  • отсутствие очередей.

    • Таким образом, экспресс «пластик» — универсальный инструмент для решения финансовых проблем. Учитывая его небольшой лимит, вы сможете быстро выплатить долг, а размер ежемесячных взносов не будет стеснять вас в средствах.

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