Высокая конкуренция на финансовом рынке заставляет организации создавать новые продукты для привлечения потребителей. Сегодня на рынке доступна экспресс кредитная карта в МТС Банке, которая была создана для быстрого решения денежных проблем. Упрощенная процедура оформления и выпуск позволяют получить ее в течение суток с момента подачи заявки.

Данный продукт — оптимальный вариант в ситуации, когда деньги нужны срочно. Например, если сломалась стиральная машина, смартфон или вам предложили путевку по низкой цене в страну мечты. Для таких крупных расходов может не оказаться достаточно средств под рукой, а предоставление обыкновенных заемных линий занимает несколько дней.

Описание плюсов

При этом вам выдается именной полноценный «пластик», с реквизитами и номером счета. Также вы можете пользоваться всеми привилегиями — cash back, скидки у фирм-партнеров и различные бонусные программы для автовладельцев, любителей шопинга и путешествий. Такие функции принесут вам реальную пользу даже в повседневных делах — например, акция «накопление миль». За определенную сумму от покупок вам начисляются баллы, которые затем можно обменять на авиа или железнодорожный билет.

Не менее важно наличие грейс-периода. Он представляет собой определенный промежуток времени, в течение которого пользование средствами происходит бесплатно. Погасив задолженность до истечения срока, вы вносите сумму в первоначальном размере, без уплаты процентов. Если вы планируете закрыть долг в ближайшем будущем, то следует воспользоваться такой опцией и сэкономить.

Требования и процесс оформления

Подать заявку на получение заемных средств вправе физическое лицо, достигшее совершеннолетия и имеющее гражданство России. Составление заявления происходит на основе двух документов — внутренний паспорт и водительское удостоверение (СНИЛС, свидетельство ИНН или любой другой вариант на ваш выбор). Затем вы заполняете анкету в отделении банка или на официальном сайте. Второй способ намного удобнее по следующим причинам:

возможность оперативно изучить все условия;

не нужно покидать дом или рабочее место;

отсутствие очередей.

Таким образом, экспресс «пластик» — универсальный инструмент для решения финансовых проблем. Учитывая его небольшой лимит, вы сможете быстро выплатить долг, а размер ежемесячных взносов не будет стеснять вас в средствах.

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