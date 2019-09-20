В последние годы заемные продукты пользуются широкой популярностью среди населения. По этой причине многие организации уделяют особое внимание данной области, а многие считают ее приоритетной в своей деятельности. Для привлечения клиентов создаются новые услуги и одна из них — экспресс кредитная карта в банке «Пойдем!».

Цель линии — предоставить потребителю средства в сжатые сроки — как правило, в течение суток. Подать заявку вправе физические лица, достигшие совершеннолетия и имеющие гражданство РФ. При этом не требуется никаких справок и других бумаг. Вам необходимо предоставить паспорт и второй документ, подтверждающий личность (на ваш выбор). Процесс оформления довольно прост — вы составляете заявление в отделении банка или на официальном сайте. Второй способ имеет несколько преимуществ:

нет необходимости покидать дом или рабочее место;

заполнить анкету можно не только с компьютера, но и с планшета или смартфона;

отсутствие очередей.

После подачи заявки с вами свяжется сотрудник организации и сообщит время готовности «пластика» и адрес, по которому его нужно забрать.

Главные достоинства

Разумеется, главный плюс продукта — доступные деньги. Однако он имеет еще ряд преимуществ, которые мы детально рассмотрим ниже.

1. Универсальность. Вы получаете полноценный «пластик» с именем и реквизитами счета. При этом после выплаты долга вы вправе оформить новую линию на других условиях.

2. Грейс-период. Предусмотрен для бесплатного возврата долга. Если вы намерены погасить задолженность в ближайшем будущем, следует уточнить точные сроки действия льготного периода, потому как данная опция позволяет выплатить лишь основную сумму, без уплаты процентов.

3. Привилегии. Cash back и скидки у фирм-партнеров помогут вам сэкономить личные деньги, интернет-банкинг сделает платежи намного удобнее, а участие в бонусных программах (для автовладельцев, любителей шопинга или путешествий) принесет ощутимую выгоду даже в повседневных делах.

Подводя итоги, скажем, что экспресс «пластик» — отличное решение финансовой проблемы. Поломка бытовой техники или потеря смартфона могут случиться в самый неподходящий момент — когда у вас нет достаточной суммы. В такой ситуации данный продукт станет оптимальным выбором. А небольшой лимит по линии дает возможность быстро выплатить задолженность. Главное — вовремя совершать ежемесячные взносы, иначе просрочка повлечет за собой денежные штрафы.

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