В ситуации, когда срочно необходимы деньги, мы привыкли обращаться в финансовые организации, где открывают заемные линии, и там брать требуемую сумму. Однако такой вариант подходит не всегда — например, если средства нужны срочно, поскольку процесс оформления и предоставления занимает несколько дней. Именно поэтому была разработана экспресс кредитная карта в Киви Банке.

Ее цель — предоставить деньги максимально просто и быстро (в течение суток). Данный тип «пластика» может помочь в случаях, когда необходимо приобрести технику или вам предложили горящую путевку, которую не хочется терять. Иными словами, в момент крупных расходов у вас может просто не оказаться достаточно наличности и в такой ситуации данный продукт — оптимальное решение проблемы.

Грамотный подход

Очень важно подойти к оформлению заемных средств со всей ответственностью. Уточните все основные условия — процентная ставка, страхование, обслуживание. Выясните, можно ли снимать наличные, какие комиссии предусмотрены для такой операции, есть ли ограничения.

Еще один аспект — грейс-период. Он представляет собой определенный промежуток времени, в течение которого клиент вправе погасить задолженность без уплаты процентов. Очень удобная опция для тех, кто планирует выплатить долг полностью в ближайшем будущем. В таком случае вы должны узнать, с какого момента льготный период начинает действовать — это может быть первая безналичная операция или дата получения.

Нелишним будет уточнить, какие функции вам предлагает организация — cash back, партнерские программы или бонусы. Грамотное использование таких опций поможет сэкономить, а интернет-банкинг сделает проведение различных денежных операций гораздо удобнее.

Процесс оформления

Подать заявку на данную услугу могут физические лица, соответствующие следующим критериям:

гражданство РФ;

достижение совершеннолетия;

наличие паспорта и второго документа на ваше усмотрение — СНИЛС, водительское удостоверение, свидетельство ИНН и т. д.

Вы составляете заявление в отделении банка или на официальном сайте. Онлайн-заявка намного удобнее — нет нужды ехать в офис и стоять в очереди. К тому же в интернете вы сможете спокойно изучить все детали, не выходя из дома или с работы. А после готовности «пластика» вам позвонит сотрудник и сообщит время и адрес получения.

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