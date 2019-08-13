|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
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Mastercard Gold
|от 29%
|до 600 000
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|0 - 1 800
|нет
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5 846 заявок
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Visa Gold
|от 29%
|до 600 000
|до 52
|1 490
|есть
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758 заявок
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
В ситуации, когда нужны деньги, у нас есть два выбора — занять их, у друзей или родных, или обратиться в финансовую организацию. Однако если средства нужны срочно, то первый вариант — не всегда удобный, а во втором случае нужно собирать бумаги и ждать решения по заявлению несколько дней. Поэтому отличным решением данной проблемы станет экспресс кредитная карта в Райффайзенбанке.
Как принять верное решение
Прежде чем переходить к процессу оформления, необходимо определиться с размером суммы и продолжительностью услуги. Для этого следует рассчитать планируемые расходы и сопоставить их со своими возможностями. Как правило, данный вид заемных линий предоставляется с небольшим лимитом и на короткий срок. Это позволит вам погасить задолженность без финансовых затруднений.
Не менее важный аспект — наличие льготного периода. Он предусмотрен для бесплатного погашения. Банк устанавливает дату, до истечения которой у вас есть возможность вернуть всю сумму без уплаты процентов. Такая опция — отличный способ сэкономить, учитывая, что ставка по срочным продуктам немного выше средней по рынку. Но нужно точно узнать, с какого момента действует грейс-период — первая безналичная покупка, дата получения «пластика» или день активации.
Подать заявку на получение средств имеют право совершеннолетние граждане РФ. При себе необходимо иметь паспорт и любой другой документ, подтверждающий личность — водительское удостоверение, СНИЛС или свидетельство ИНН. При этом вы можете заполнить анкету на официальном сайте, введя требуемые сведения в специальном окне. Многие предпочитают такой способ по нескольким причинам:
После оформления с вами свяжется сотрудник и сообщит о времени готовности. Вы получаете полноценный именной «пластик» с полными реквизитами. Погасив задолженность, вы вправе подать заявку на предоставление новой линии, в том числе на других условиях.
Также картодержатели имеют доступ к таким привилегиям, как интернет-банкинг, cash back и получение скидок у компаний-партнеров. Также вам предложат принять участие в различных бонусных программах (например, для автовладельцев, любителей шопинга или путешествий).
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