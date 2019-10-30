В ситуации, когда нужны деньги, у нас есть два выбора — занять их, у друзей или родных, или обратиться в финансовую организацию. Однако если средства нужны срочно, то первый вариант — не всегда удобный, а во втором случае нужно собирать бумаги и ждать решения по заявлению несколько дней. Поэтому отличным решением данной проблемы станет экспресс кредитная карта в Сбербанке России.

Как принять верное решение

Прежде чем переходить к процессу оформления, необходимо определиться с размером суммы и продолжительностью услуги. Для этого следует рассчитать планируемые расходы и сопоставить их со своими возможностями. Как правило, данный вид заемных линий предоставляется с небольшим лимитом и на короткий срок. Это позволит вам погасить задолженность без финансовых затруднений.

Не менее важный аспект — наличие льготного периода. Он предусмотрен для бесплатного погашения. Банк устанавливает дату, до истечения которой у вас есть возможность вернуть всю сумму без уплаты процентов. Такая опция — отличный способ сэкономить, учитывая, что ставка по срочным продуктам немного выше средней по рынку. Но нужно точно узнать, с какого момента действует грейс-период — первая безналичная покупка, дата получения «пластика» или день активации.

Подать заявку на получение средств имеют право совершеннолетние граждане РФ. При себе необходимо иметь паспорт и любой другой документ, подтверждающий личность — водительское удостоверение, СНИЛС или свидетельство ИНН. При этом вы можете заполнить анкету на официальном сайте, введя требуемые сведения в специальном окне. Многие предпочитают такой способ по нескольким причинам:

нет необходимости ехать в офис;

отсутствие очередей;

пройти процедуру оформления можно где угодно, нужно лишь иметь под рукой компьютер (планшет, смартфон) с доступом в Интернет.

После оформления с вами свяжется сотрудник и сообщит о времени готовности. Вы получаете полноценный именной «пластик» с полными реквизитами. Погасив задолженность, вы вправе подать заявку на предоставление новой линии, в том числе на других условиях.

Также картодержатели имеют доступ к таким привилегиям, как интернет-банкинг, cash back и получение скидок у компаний-партнеров. Также вам предложат принять участие в различных бонусных программах (например, для автовладельцев, любителей шопинга или путешествий).

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