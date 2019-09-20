Заемные продукты пользуются широкой популярностью среди людей любых возрастов. Покупка мебели или техники, поездка за границу или проведение торжества — денег на такие крупные расходы может не оказаться под рукой в нужный момент, поэтому многие предпочитают обращаться в финансовые организации. Сегодня потребителям предлагают новую услугу — экспресс кредитная карта в Уральском Банке Реконструкции и Развития.

Она предусмотрена для тех случаев, когда деньги нужны срочно — ее оформление и получение упрощены. Разумеется, данный продукт немного дороже простого заемного «пластика», однако в этой ситуации клиент платит не за использование средств, а за их быстрое предоставление. С другой стороны, вам не нужно подготавливать никакие бумаги — достаточно иметь при себе паспорт и любой другой документ, подтверждающий личность (СНИЛС, заграничный паспорт и др.).

Описание преимуществ

Помимо простого получения, «пластик» имеет и другие положительные стороны, доступные картодержателям.

1. Безопасность. При краже или потере наличных сделать ничего нельзя, а в случае с картой достаточно одного звонка и оператор заблокирует ваш счет от злоумышленников.

2. Льготный промежуток времени. Грейс-период предусмотрен для бесплатного погашения. Если вы намерены выплатить долг в ближайшем будущем, эта опция отлично подойдет и поможет сэкономить. Для вас устанавливается срок, в течение которого можно вернуть сумму полностью без уплаты процентов.

3. Дополнительные функции. Cash back, партнерские программы, различные бонусы — все они при грамотном пользовании принесут вам ощутимую пользу даже в повседневных делах.

Процесс оформления займет у вас всего несколько минут. Заполните анкету в офисе или на официальном сайте. Многие предпочитают второй способ — никаких очередей и быстрое рассмотрение заявки. Затем с вами свяжется сотрудник организации и сообщит дату готовности.

Таким образом, «пластик» — оптимальный инструмент для избавления от временных денежных затруднений. Однако к его выбору необходимо подойти со всей ответственностью и изучить все нюансы — процентная ставка, обслуживание, какие комиссии предусмотрены для снятия наличных и есть ли ограничения. Следует помнить о том, что погашение задолженности очень важно, поскольку просрочка платежа скажется не только на вашей истории, но и повлечет штрафные санкции.

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