|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
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Visa Instant Issue
Visa Classic
|20%
|до 120 000
|до 1850
|0 - 18 250
|есть
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2 254 заявки
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Visa Instant Issue
Visa Classic
|28%
|до 300 000
|до 90
|0
|есть
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978 заявок
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Visa Instant Issue
Visa Classic
|20%
|до 70 000
|до 1850
|0 - 10 950
|есть
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51 заявка
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Заемные продукты пользуются у населения широким спросом. Покупка бытовой техники, заграничная поездка или торжество — денег на такие крупные расходы может не оказаться под рукой, особенно в случае сжатых сроков. Однако получение средств занимает несколько дней — сбор документов, подача заявления и ожидание решения. В некоторых ситуациях ожидание непозволительно, поэтому оптимальный вариант — экспресс кредитная карта в Восточном Банке.
Она предоставляется в течение суток и в упрощенном порядке. Не нужно собирать огромный пакет бумаг из различных справок, достаточно лишь паспорта и второго документа на ваше усмотрение — водительские права, СНИЛС и др. Для оформления необходимо заполнить анкету в офисе или на официальном сайте. Если у вас нет времени или желания ехать в отделение и стоять в очереди, второй способ очень удобен. После подачи заявки с вами свяжется сотрудник организации и сообщит дату готовности «пластика» и адрес получения. При этом за дополнительную плату можно заказать доставку курьером.
Основные аспекты продукта
Первое, на что следует обратить внимание при выборе услуги — ее условия. Процентная ставка, стоимость обслуживания и другие выплаты прямо влияют на итоговую цену, поэтому отнеситесь к изучению параметров со всей ответственностью. Также уточните сведения о возможности снятия наличных и размер комиссионных сборов. Учитывая, что такой пластик предоставляет небольшой лимит средств, ежемесячные взносы будут удобными с финансовой точки зрения, и вы сможете быстро погасить задолженность.
Картодержателям банк предоставляет возможность бесплатного погашения. Такая функция — грейс-период — подразумевает определенный промежуток времени, в течение которого вы вправе вернуть сумму в полном объеме без уплаты процентов. Если вы намерены воспользоваться данной опцией, то сэкономите значительную часть средств. Однако вы должны узнать, с какого момента действует льготный период:
Стоит отметить, что грейс-период популярен среди уезжающих на отдых в другой город или за границу. Они оформляют заемные средства на случай непредвиденных расходов, а после возвращения вносят потраченную сумму.
Таким образом, экспресс пластик — универсальный продукт, способный быстро избавить от денежной проблемы. Главное — вовремя совершать ежемесячные платежи и избежать просрочки. Погасив долг полностью, вы остаетесь картодержателем и можете оформить новую линию в любой момент.
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