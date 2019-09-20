Кредитные карты экспресс одобрение в Восточном Банке

Банк: Восточный Банк
3 кредитные карты
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Instant Issue
Visa Classic
 20% до 120 000 до 1850 0 - 18 250 есть
2 254 заявки
Visa Instant Issue
Visa Classic
 28% до 300 000 до 90 0 есть
978 заявок
Visa Instant Issue
Visa Classic
 20% до 70 000 до 1850 0 - 10 950 есть
51 заявка

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

Заблокировали карту.. но потом разблокировали)
Оценка: 5 Проверяется
Недавно у меня была ситуация: переводил своей матери с карты на карту 10000 рублей. И мне заблокировали карту. Был в шоке. Ведь это же не какая-то незаконная операция, переводил... Весь отзыв
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Кредитные карты экспресс одобрение в Восточном Банке в городах:

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Заемные продукты пользуются у населения широким спросом. Покупка бытовой техники, заграничная поездка или торжество — денег на такие крупные расходы может не оказаться под рукой, особенно в случае сжатых сроков. Однако получение средств занимает несколько дней — сбор документов, подача заявления и ожидание решения. В некоторых ситуациях ожидание непозволительно, поэтому оптимальный вариант — экспресс кредитная карта в Восточном Банке.

Она предоставляется в течение суток и в упрощенном порядке. Не нужно собирать огромный пакет бумаг из различных справок, достаточно лишь паспорта и второго документа на ваше усмотрение — водительские права, СНИЛС и др. Для оформления необходимо заполнить анкету в офисе или на официальном сайте. Если у вас нет времени или желания ехать в отделение и стоять в очереди, второй способ очень удобен. После подачи заявки с вами свяжется сотрудник организации и сообщит дату готовности «пластика» и адрес получения. При этом за дополнительную плату можно заказать доставку курьером.

Основные аспекты продукта

Первое, на что следует обратить внимание при выборе услуги — ее условия. Процентная ставка, стоимость обслуживания и другие выплаты прямо влияют на итоговую цену, поэтому отнеситесь к изучению параметров со всей ответственностью. Также уточните сведения о возможности снятия наличных и размер комиссионных сборов. Учитывая, что такой пластик предоставляет небольшой лимит средств, ежемесячные взносы будут удобными с финансовой точки зрения, и вы сможете быстро погасить задолженность.

Картодержателям банк предоставляет возможность бесплатного погашения. Такая функция — грейс-период — подразумевает определенный промежуток времени, в течение которого вы вправе вернуть сумму в полном объеме без уплаты процентов. Если вы намерены воспользоваться данной опцией, то сэкономите значительную часть средств. Однако вы должны узнать, с какого момента действует льготный период:

  • дата получения;
  • день активации;
  • первая безналичная покупка.

    • Стоит отметить, что грейс-период популярен среди уезжающих на отдых в другой город или за границу. Они оформляют заемные средства на случай непредвиденных расходов, а после возвращения вносят потраченную сумму.

    Таким образом, экспресс пластик — универсальный продукт, способный быстро избавить от денежной проблемы. Главное — вовремя совершать ежемесячные платежи и избежать просрочки. Погасив долг полностью, вы остаетесь картодержателем и можете оформить новую линию в любой момент.

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