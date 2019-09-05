Кредитные карты экспресс одобрение в ВТБ

Банк: ВТБ
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Gold
Mastercard World
 от 16% до 1 000 000 до 101 0 - 2 998 до 10%
345 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

Благодарность
Оценка: 5 Проверяется
Выражаю благодарность Грицыной Ольге Степановне за профессиональную грамотность и внимательное отношение к клиенту.  
Проездом в Краснодаре не смогла выполнить необходимую... Весь отзыв
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Нередко большие расходы случаются неожиданно — поломка бытовой техники или смартфона, попалась путевка по низкой цене и т. д. В такой момент под рукой может не оказаться нужной суммы, а получение заемных линий в финансовых организациях занимает не меньше трех-четырех дней. Для таких случаев предусмотрена экспресс кредитная карта в ВТБ, которая предоставляется в сжатые сроки (как правило, в течение суток).

Оформить ее вправе граждане РФ, достигшие совершеннолетия. Необходимо прийти в отделение банка с паспортом и вторым документом на ваш выбор (СНИЛС, полис ОМС или др.) и составить заявление. Второй способ намного удобнее — заполните анкету на официальном сайте, не покидая дома или работы. При этом вы избежите длинных очередей, а о возможности доставки курьером можно заранее узнать по телефону.

Перед оформлением

Прежде чем подавать заявку на получение, внимательно изучите все условия продукта — процентная ставка, стоимость открытия счета и обслуживания. Нелишним будет узнать о возможности снятия наличных, и какие сборы предусмотрены для этой операции. Поскольку заемный «пластик» предусмотрен для безналичного использования, комиссии могут быть высокими.

Еще один аспект, требующий внимательного рассмотрения — грейс-период. Большинство организаций предоставляют его своим клиентам. Он предусмотрен для бесплатного погашения задолженности в течение установленного срока. Если вы намерены выплатить долг максимально быстро, то такая опция сэкономит ваши средства — вы возвращаете только взятую сумму, не оплачивая проценты. Однако необходимо выяснить, с какого момента начинает действовать льготный период:

  • дата получения;
  • день активации;
  • первая безналичная операция.

    • Стоит отметить, что опоздание даже на один день — просрочка, после которой банк начисляет проценты.

    Таким образом, экспресс «пластик» — универсальный инструмент, способный устранить проблему нехватки финансов. При этом картодержатель получает множество привилегий — интернет-банкинг, cash back, участие в бонусных и партнерских программах. Такие опции не только сделают вашу жизнь удобнее, но и принесут выгоду при их грамотном использовании. Главное — не забывать вносить платежи, поскольку просрочка не только негативно повлияет на вашу историю, но и повлечет за собой штрафные санкции, в том числе денежные.

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